百度：已对超14.5万公立医院名称进行保护 未来将实现全覆盖

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:今日，百度发文称，目前，百度已经为超过 3 万家公立医院、14. 5 万个词条(全称词、简称词、俗称词、变体词)提供保护，覆盖率高达99%。同时，全国各地对于公立医院的信息反馈仍在持续，最多时达到每天处理 150 个词条。不久后，百度搜索将实现对公立医院品牌保护的全覆盖。

此外，百度表示，如果用户了解自己家乡公立医院的一些简称，且在百度中未搜索到，可以搜索“官网保护”进入百度公立机构官网保护共建平台，在登录百度账号后，通过该平台提交官网信息。

在此之前，百度已经对超过 21000 家公立医院实行了品牌保护。在百度中搜索这些公立医院的全称时，搜索结果的第一位是这些公立医院的官方网站。

2018 年 5 月，百度向网友征集各地公立医院的信息，从而打击“仿冒”公立医院的行为。百度官方表示，仍有很大一部分医院的“简称”和“俗称”并没有被收录。这类公立医院的“简称”有时却会被别有用心的机构用来“仿冒”，对大家的信息检索造成误导。而且，由于“简称”与“别称”繁多，其很难通过机器判定的方式做完收集工作，仅靠百度员工的参与是无法完整收集。