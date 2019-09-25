“扫一扫”分享到微信

见闻

百度：已对超14.5万公立医院名称进行保护 未来将实现全覆盖

2019-09-25 14:12 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

百度、熊掌号 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:今日，百度发文称，目前，百度已经为超过 3 万家公立医院、14. 5 万个词条(全称词、简称词、俗称词、变体词)提供保护，覆盖率高达99%。同时，全国各地对于公立医院的信息反馈仍在持续，最多时达到每天处理 150 个词条。不久后，百度搜索将实现对公立医院品牌保护的全覆盖。

此外，百度表示，如果用户了解自己家乡公立医院的一些简称，且在百度中未搜索到，可以搜索“官网保护”进入百度公立机构官网保护共建平台，在登录百度账号后，通过该平台提交官网信息。

在此之前，百度已经对超过 21000 家公立医院实行了品牌保护。在百度中搜索这些公立医院的全称时，搜索结果的第一位是这些公立医院的官方网站。

2018 年 5 月，百度向网友征集各地公立医院的信息，从而打击“仿冒”公立医院的行为。百度官方表示，仍有很大一部分医院的“简称”和“俗称”并没有被收录。这类公立医院的“简称”有时却会被别有用心的机构用来“仿冒”，对大家的信息检索造成误导。而且，由于“简称”与“别称”繁多，其很难通过机器判定的方式做完收集工作，仅靠百度员工的参与是无法完整收集。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

诺基亚 诺基亚5g实验室

诺基亚在芬兰总部开设欧洲首个5G实验室

· 诺基亚 诺基亚5g实验室
闲鱼 闲鱼寄卖服务 竞拍模式

闲鱼上线寄卖服务 品类包括3C数码、奢侈品等

· 闲鱼 闲鱼寄卖服务 竞拍模式
华为 格力空调 智能家居

华为格力合作，“华为智能家居”APP将掌控大部分格力空调

· 华为 格力空调 智能家居
腾讯 区块链 马化腾

腾讯投资英国区块链公司Everledger

· 腾讯 区块链 马化腾
iPhone11 视频 方便面修iPhone11

中国小哥用方便面修iPhone11震惊老外 网友：手艺满分

· iPhone11 视频 方便面修iPhone11
共享充电宝 街电 小电

共享充电宝告别1元时代 网友感慨：充电宝自由正在远去

· 共享充电宝 街电 小电
周琦 百科词条 网络暴力

周琦百科词条被官方锁定 网友：别让批评成为网络暴力

· 周琦 百科词条 网络暴力
微信朋友圈 老赖 小程序 法院用微信朋友圈曝光老赖

法院用微信朋友圈曝光老赖 网友：建议全国推广

· 微信朋友圈 老赖 小程序
周杰伦新歌 周杰伦说好不哭 哈苏相机

周杰伦新歌带动哈苏相机搜索量大涨 价格高昂让网友却步

· 周杰伦新歌 周杰伦说好不哭 哈苏相机
阿里巴巴 阿里巴巴20周年 马云 阿里员工年会吐槽加班多

阿里员工年会吐槽加班多 塑料同事爱也被编进歌曲

· 阿里巴巴 阿里巴巴20周年 马云
查看更多
﻿

编辑推荐

达摩院青橙奖公布 年轻科学家拿到百万大奖激动到手抖

[见闻]· 09月25日

闲鱼正式上线寄卖服务 高于市场回收价30%

[要闻]· 09月25日

百度：已对超14.5万公立医院名称进行保护 将实现全覆盖

[见闻]· 09月25日

诺基亚在芬兰总部开设欧洲首个5G实验室

[见闻]· 09月25日

华为、格力合作：一个华为APP就能掌控格力空调

[见闻]· 09月25日

郭明錤：2020 年新 iPhone 支持 5G，外观与 iPhone 4 相似

[见闻]· 09月25日

阅文集团、小冰发布“IP唤醒计划”：赋生100部网文主角

[动态]· 09月25日

小米 9 Pro 5G 图赏：炫彩「梦之白」配色前所未见

[数码]· 09月25日