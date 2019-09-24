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见闻

圆通宣布：20.38亿股限售股9月30日上市流通 占总股本的71.85%

2019-09-24 20:48 稿源：站长之家  0条评论
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圆通速递

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:今天，圆通速递对外发布关于部分限售股解禁上市流通的提示公告，公告称，该公司20. 38 亿股限售股将于 9 月 30 日上市流通，占公司总股本的71.85%。

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根据公告，本次上市的限售股类型为非公开发行限售股。圆通于 2016 年重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重大资产重组”) 中发行股份购买资产和募集配套资金而非公开发行的限售股中，部分限售期届满解禁上市流通。圆通表示，本次重大资产重组中发行股份购买资产新增股份于 2016 年 9 月 26 日登记完成，募集配套资金新增股份于 2016 年 9 月 29 日登记完成，公司总股本增加至2，821，229， 621 股。

据悉，本次限售股形成后，公司分别完成了第一期、第二期、第三期限制性股票激励计划的授予和部分限制性股票的回购注销等事项，公司公开发行的可转换公司债券已部分转为公司股份，截至本公告日，公司总股本增加至2，836，270， 281 股。以上事项对本次限售股数量均无影响。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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