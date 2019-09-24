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救命神器！Apple Watch摔倒检测功能救了骑山地车老人一命

2019-09-24 11:23 稿源：站长之家  0条评论
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苹果手表1

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:苹果推出的Apple Watch Series 4 的特点之一是跌倒检测功能，并已经多次在危及的情况下救了用户一命。

cultofmac报道，一名为Bob Burdett 的老人在骑山地车时不慎摔倒，情况相当严重。好在Burdett佩戴的Apple Watch自动拨打了911，急救人员及时赶到，不到 30 分钟就将其送到医院治疗。

此外，Burdett的儿子也收到了Apple Watch发出的跌落信息通知，并迅速赶到了现场，但急救人员已经将Burdett送到医院了。

据介绍，Apple Watch Series4 和Series5 感知佩戴者是否跌倒，并将试图判断这个人是否受伤。Apple Watch会在屏幕上询问佩戴者是否安全的信息。苹果方面解释称，如果Apple Watch检测到佩戴者正在移动，它就会等待用户对警报做出响应，不会自动呼叫紧急服务。如果手表检测到佩戴者已经静止了大约一分钟，它会自动拨打电话。

Apple Watch拨打 911 后，还将发送短信通知佩戴者的紧急联系人以及受伤人员的位置。Apple Watch的跌倒检测功能针对 65 岁以上默认开启。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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