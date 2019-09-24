谷歌再次面临欧盟隐私裁决 或需在全球范围内按要求删除搜索结果

站长之家(ChinaZ.com) 9月24日 消息:毫无疑问，在国外谷歌是受欢迎的的搜索引擎，还是列出数十亿搜索结果的最大门户之一。现在，这个搜索巨头在欧洲遇到了麻烦，其再次面临欧盟隐私裁决，可能需要在收到要求时删除相关搜索结果。



据ubergizmo报道，欧洲法院将对“被遗忘权”欧洲政策对谷歌搜索引擎结果的影响作出裁决。裁定该“被遗忘权”是否应该在全球范围内适用，以及界定隐私与言论自由之间的边界。

“被遗忘权”政策意味着，如果个人信息被认为不充分、不相关的或不再相关的或过时的(包括关于他们过去犯罪的任何数据)，任何人都可以要求/强制删除他们的个人信息。报道称，法国当局要求谷歌根据要求，在全球范围内删除该搜索引擎平台上的链接，如果这些链接指向包含过时或虚假信息并有可能不公平地损害个人声誉的网站。

如果这项全球范围内的遗忘权若裁决通过，那么谷歌必须在被要求时，删除搜索结果。尽管“被遗忘权”政策有助于保护隐私权，但它也危及言论自由，个人可以很容易使用该政策来操纵搜索结果。

早在 2014 年 5 月 ，欧洲法院裁定普通公民的个人隐私拥有“被遗忘权”，并据此要求国际网络搜索引擎巨头谷歌必须按照当事人要求删除涉及个人隐私的数据。

至于本次欧洲法院会如何裁决，最终只会在欧洲地区还是全球范围造成影响，还需要进一步观察。