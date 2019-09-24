1499 元起！ 6400万「鹰眼四摄」realme X2 手机正式发布

站长之家(ChinaZ.com) 9 月 24 日消息：今天上午，realme 正式发布了 6400 万「鹰眼四摄」realme X2 手机。



图片来自 realme

配置方面，realme X2 搭载骁龙 730G 处理器，采用 UFS2.1+LPDDR4X 闪存；采用 6400 万鹰眼四摄方案，前置 3200 万；支持 30W VOOC 闪充 4.0 技术，电池容量为 4000mAh；支持屏下指纹、NFC、3D 玻璃、双面 GG5、杜比全景声、视频防抖等功能。

realme X2 还采用一块拥有 91.9% 超高屏占比的三星 Super AMOLED 屏幕，后置四摄支持超清、超广角、微距、人像以及全新的超级焕彩模式，支持 2x2 MIMO 双重「防抱死」游戏天线，双 WiFi 加速。

价格方面，realme X2 共有星图蓝和银翼白两种配色，6+64G 版本售价 1599 元，8+128GB 版本售价 1899 元，预购限时减 100 元，将于 9 月 27 日正式开售。