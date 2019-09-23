英雄联盟与LV合作 将推主题英雄皮肤、奖杯旅行箱等

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息：今天，雄联盟赛事官方微博正式宣布与国际品牌路易威登和拳头游戏达成合作。LV将为全球总决赛召唤师奖杯设计一个定制的盒子并推出英雄联盟主题的皮肤。

据悉，今年的赛事将于 10 月 2 日在柏林拉开帷幕， 11 月 10 日在巴黎举行决赛。开发商Riot Games表示，这款盒子将兼具LV的传统时尚元素，以及《英雄联盟》尖端高科技元素。

以下是官方公告原文：

今天，我们很高兴宣布路易威登和拳头游戏结成了具有里程碑意义的合作伙伴关系，将法国标志性品牌与英雄联盟赛事的幕后推动者拳头游戏结合在了一起。

2019 全球总决赛为冠军颁发的召唤师杯则被公认为是电子竞技领域最富盛名的奖项。为此，路易威登与拳头游戏将史无前例地联袂合作，共同特别定制了一款独一无二的奖杯旅行硬箱。路易威登之前也同样为FIFA世界杯、橄榄球世界杯以及美洲杯帆船赛制作过类似的箱包产品。这款前所未有的奖杯旅行硬箱专为电竞冠军量身定制，在彰显路易威登传统精湛工艺的同时，也融入了受英雄联盟宇宙启发而设计的尖端高科技元素。

路易威登和拳头游戏也将会在不久的将来共同发表独特的联名英雄皮肤、由路易威登女装艺术总监Nicolas Ghesquière亲自设计的联名产品系列以及其它英雄联盟的相关虚拟内容。

自 1854 年成立以来，路易威登始终追求最卓越的品质，不断将创新融入时尚，为世界带来别具一格的设计。创始人路易威登以一系列别致、优雅、实用的行李箱、手袋和配饰开创出真正的“旅行艺术”;时至今日，品牌依然忠于这一理念。此后，勇敢无畏的精神就一直贯穿路易威登的历史。在秉承传统的同时，路易威登也对建筑师、艺术家和设计师敞开大门，逐步涉足男士女士成衣、鞋履、配饰、腕表、珠宝和文具等领域。这些精雕细琢的产品见证了路易威登对精湛工艺的不懈追求。

“我们十分荣幸路易威登能够成为我们正式的合作伙伴，并通过设计的方式，让我们最为知名的英雄联盟电子竞技赛事在观感和声誉上获得进一步的提高。”拳头游戏全球电子竞技合作伙伴负责人Naz Aletaha说。“通过这一历史性的合作，也说明了拳头游戏和《英雄联盟》在过去的九个赛季里对行业产生了多么巨大的影响力。我们欢迎路易威登加入我们的运动，并且十分期待与大家分享双方在未来数月里即将达成的全面合作，特别是 11 月 10 日巴黎的召唤师杯颁发仪式。”