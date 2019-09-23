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滴滴出行：滴滴在日本覆盖近5000万用户 合作出租车公司超200家

2019-09-23 13:54 稿源：站长之家  0条评论
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滴滴

站长之家(ChinaZ.com) 9月23日 消息:据新华社报道，近日，滴滴日本副社长林励在接受采访时表示，继大阪之后，滴滴日本逐步在京都、东京、兵库、北海道、名古屋等地运营，覆盖用户将近 5000 万。截至 2019 年 9 月，滴滴日本在日本的合作出租车公司已超过 200 家。

林励表示，滴滴国际版应用程序已与谷歌地图和日本雅虎合作，本地用户可在这些应用程序上直接叫车。除日本外，滴滴也在澳大利亚和拉美等市场提供包括出租车、网约车在内的出行服务。滴滴还与巴西和墨西哥等国开展智慧交通合作，将中国智能交通技术推广到更多市场。

2018 年 2 月，滴滴和软银宣布计划成立合资公司进军日本出租车市场。 2018 年 6 月合资公司滴滴日本正式成立，并于 9 月在大阪正式运营。滴滴大中华区用户可在日本直接打开滴滴出行App呼叫出租车。滴滴提供端内中日文字实时互译，漫游乘客还可以使用支付宝、微信支付以及国际信用卡缴付车费。

6 月 21 日，滴滴日本宣布在北海道地区上线出租车召车服务，计划在北海道内访日外国游客众多的札幌市、函馆市、富良野市提供服务。滴滴日本表示，计划 2019 年度内将服务区域扩大至 13 个地区。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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