申通快递宣布：拟1.8亿元参与发起设立新浪人寿

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:昨天，申通快递股份有限公司发布了关于拟发起设立新浪人寿保险股份有限公司的公告。



公告称，拟联合北京微梦创科网络技术有限公司、中国银泰投资有限公司、宁波禾元控股有限公司、宁波市奉化区投资有限公司、五方天雅集团有限公司 一起发起设立新浪人寿保险股份有限公司(暂定名，最终以中国银行保险监督管理委员会(以下 简称“中国银保监会”)批准且经工商登记机关核准登记的名称为准，以下简称“新浪人寿”或 “标的公司”)，新浪人寿采用发起方式设立，注册资本为150， 000 万元整，公司拟以自有资金18， 000 万元出资，占新浪人寿总股本的12%。以下为标的公司股份比例：

公告内容显示， 2019 年 9 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于拟发起设立新浪人寿保险股份有限公司的议案》，会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果通过 了上述议案。

申通快递表示，公司本次拟发起设立新浪人寿，是公司推动实业与资本“两轮驱动”、构建快递、国际、金融、数据和供应链等业务板块，实现公司以快递业务为核心，以新业务发展为辅助的多元化战略布局，不断地为公司注入发展的新动能，最终实现以快递业务为核心的国际化综合物流服务集团企业的宏伟目标。