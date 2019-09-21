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京东回应1元拼购致5万人上当：相关报道不属实

2019-09-21 12:18 稿源：站长之家  0条评论
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京东

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息:日前，“京东 1 元拼购致 5 万人受骗”引发不少网友关注，京东官方对该事件回应表示，“ 1 元抢爆款”活动页面上有详细的参与规则，相关报道并不属实，京东拼购保留依法追究的权利。

近日有媒体报道称，有网友反馈称因为微信支付后弹出的京东中奖信息，被骗了一元钱。京东通过微信弹窗等渠道，诱称用户获得一元购买纸巾等的资格，付款后才告知需邀请新用户参团，若参团失败，一元钱归京东所有。这个活动导致 5 万人上当。

京东社交电商业务部通过其微博澄清表示，近日，有媒体转载、引用此前 8 月份的报道，质疑京东拼购“ 1 元抢爆款”线上活动未注明“不成团不退款”以及“活动在用户付款后才告知需邀新用户参团”等。对此，我们非常重视，第一时间进行了全面自查：“ 1 元抢爆款”活动页面上有详细的参与规则，媒体报道的相关内容并不属实，对京东拼购的声誉造成了不良影响，京东拼购保留依法追究的权利。

京东拼购一直把用户体验放在首位。我们感谢并欢迎各方的监督，提出宝贵意见;我们会持续提升用户体验，不断努力为用户提供更好的购物服务。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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