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库克：大家将会爱上有史以来最出色的iPhone和Apple Watch

2019-09-21 11:53 稿源：站长之家  0条评论
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库克，苹果CEO

站长之家(ChinaZ.com) 9月21日 消息:自iPhone 11 系列发售以来，就上演了大型的真香现场。虽然一开始很多网友吐槽iPhone 11 系列创新不够，设计不好看等，不过在开售的当天，有些Apple Store门店却排起长队。

昨天晚上，苹果公司CEO库克在Apple Store开售的现场照片，可见有很多果粉前往购买。库克在微博表达了自己的喜悦之情，他表示，这就是我们动力的来源。感谢我们的顾客和让这一刻成为可能的每一个Apple团队。大家将会爱上有史以来最出色的iPhone和Apple Watch!This is why we do what we do. Thank you to our customers and to every team at Apple that made this moment possible. You’re going to love our best iPhone and Apple Watch ever!

值得一提的是，前不久苹果分析师郭明錤表示，iphone11 需求在预购表现前 72 小时比预期要好，尤其是在中国。此外，一些分析师和零售商供应链和发货数据，称与去年相比，新的苹果手机需求大幅改善。其中，京东商城表示，与去年相比，iPhone11 的预购量增加了480%。与此同时，与去年相比，天猫商务平台上的iPhone11 销量增长了335%。

对于iphone11系列的表现，想必库克已经乐开花了。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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