绿色iPhone预售火爆 黄牛转卖加价1000元

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站长之家(ChinaZ.com) 9月20日 消息：今天，iPhone11 正式开售。虽然今年的新机槽点颇多，但消费者还是忍不住“真香”了。 9 月 13 日 20 点预售开启以来，iPhone11 系列在各大电商平台预售火爆。根据天猫数据，iPhone11 预售首日的销售数据较iPhoneXR增长了335%。京东的数据则显示，iPhone11 预售销量同比增长480%。

而暗夜绿版iPhone11 更是频频被抢断货。今天上午刚过八点，北京三里屯苹果专卖店门口就有不少消费者排队。其中，一半是预约用户，还有一半是黄牛。有黄牛称，上午他刚发完一单顺丰，共 10 台暗夜绿iPhone11 Pro Max，每台加价1000元。

天风国际证券分析师郭明錤在 9 月 15 日发布研报称，新色需求明显较强。随后，他对iPhone11 销量由不看好转为上调，预计iPhone11 系列在 2019 年的出货量为 7000 万- 7500 万部，并认为iPhone产业链有望在第四季度实现稳健成长。