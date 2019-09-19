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华为发布Mate 30系列手机 价格799欧元起

2019-09-19 21:31 稿源：站长之家  0条评论
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华为

站长之家(ChinaZ.com) 9月19日 消息:今日，华为在德国慕尼黑举行新品发布会，正式推出了年度手机Mate30 系列。华为Mate30 系列手机搭载了麒麟 990 系列处理器，并拥有星河银、翡冷翠、罗兰紫、亮黑色四款配色。

处理器方面，麒麟 990 是业界首发采用台积电7nm+EUV极紫外光刻工艺打造，集成 103 亿颗晶体管，相较上代芯片，GPU性能提升高达39%，能效提升高达32%。

屏幕方面，华为Mate30 为普通直屏设计，OLED屏幕为6. 62 英寸，2340x1080 分辨率，支持DCI-P3 HDR，整机三围160.8x76.1x8.4mm，196g，支持IP53 防尘防水。Mate 30 Pro使用了88°超曲面OLED环形屏幕，两侧无边框设计，拥有6. 53 英寸OLED显示屏，分辨率2400x1176，覆盖DCI-P3 广色域，三围158.1x73.1x8.8mm，重198g，支持IP68 防尘防水。

拍照方面，Mate 30配备 1600 万像素超广角、 4000 万像素广角和 800 万像素长焦，支持 3 倍光变， 5 倍混合变焦， 30 倍数码变焦，前置 2400 万自拍镜头。Mate 30 Pro配备双 4000 万像素主摄，分别是 4000 万像素广角镜头，搭配1/1. 7 寸传感器，还有 4000 万像素电影镜头，搭配1/1. 54 寸传感器，另外还有 800 万像素长焦镜头及3D感测镜头，主摄、长焦均支持OIS光学防抖，前置 3200 万像素摄像头。

电池方面，Mate30 配备了4200mAh电池，Mate 30 Pro则是4500mAh电池，均支持40W有线快充、27W无线快充、无线反向充电。

此外，华为Mate 30 RS保时捷设计设计规格和华为Mate30 Pro保持一致，但内存升级到了12GB+512GB。其背部采用大面积的奢华真皮皮质，更加耐用并防水防尘，中间采用玻璃材质，提供玄黑和瑞红两种配色。

售价方面，Mate 30 8GB+128GB价格为 799 欧元(约合人民币 6272 元)，Mate 30 Pro 8GB+256GB版为 1099 欧元(约合人民币 8627 元)，Mate 30 Pro 5G版8GB+256GB价格为 1199 欧元(约合人民币 9413 元)，Mate 30 RS保时捷设计价格为 2095 欧元(约合人民币 16446 元)。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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