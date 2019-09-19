2015年至今，Facebook用户已经为公益事业筹集超20亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 9月19日 消息:本周四，Facebook表示，自 2015 年以来，其用户在Facebook上为非营利组织和公益事业筹集了 20 多亿美元。



据cnet报道，筹集的资金主要用来帮助资助了各种非营利组织，包括那些帮助患癌症的儿童、为饥饿人口提供食物或为治疗疾病的研究组织。据该公司称，已有超过 4500 万人进行捐赠或发起Facebook募捐活动。

2015 年，Facebook首次发布筹款工具，让用户更容易直接在社交网络上筹款，并向家人和朋友传播慈善的消息。

Facebook的最新里程碑说明了社交媒体在为非营利组织传播信息以及筹集资金方面发挥了很大的作用。非营利组织No Kid Hungry表示，从 2018 年 7 月到 2019 年 6 月，通过Facebook募捐者筹集的资金已经帮助该组织提供了 1 亿份食物。

尽管如此， 20 亿美元的筹集的资金只是美国每年慈善捐赠的一小部分。据悉， 2018 年，美国人向慈善机构捐赠了4277. 1 亿美元。