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甲骨文推出全球首个全自治操作系统 可自动调整和修复

2019-09-18 17:11 稿源：站长之家  0条评论
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甲骨文

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息:theinquirer报道，甲骨文在本周旧金山举行的甲骨文全球大会上正式公布了一个不需要人工监督就能运行的自治操作系统——racle Autonomous Linux。甲骨文称，这是世界上首个能够在运行时进行自动调整和修复的全自治操作系统。

甲骨文联合创始人兼首席技术官Larry Ellison表示，新的操作系统将帮助客户实现极高的性能、可靠性和安全性。甲骨文称，其现有云基础架构客户可以免费访问操作系统。

据介绍，由于Autonomous Linux 不需要人工交互或监督，能够消除复杂性和人为错误，因此可以为为客户降低成本，并且能够保证使用的安全性。

此外，Oracle还推出了甲骨文操作系统管理服务(Oracle OS Management Service)，该服务允许用户选择哪些服务器是手动控制的，哪些是自动的，还可以用来替代一些手动任务，如补丁程序管理、配置管理以及安全性和合规性报告。

甲骨文希望，通过推出一系列“自主操作”计划能够加强在云市场的地位，预计 2019 年云市场将达到近 390 亿美元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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