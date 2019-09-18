“一个顶两个”！惠普推超宽曲屏多功能显示器S430c 售价999美元

站长之家(ChinaZ.com) 9月18日 消息:据engadget报道，惠普今天推出了一款相当吸睛的43. 4 英寸超宽曲屏多功能显示器，并命名为“S430c”。

当然，S430c最吸引人的不少它的尺寸，而是让用户可以通过USB-C同时将两台设备连接到S430c，可以同时分屏查看两台机器内容。S430c还支持双机切换(自带 HP DeviceBridge 桥接器)，同时控制多达两台设备，且可以在两台设备之间传输文件，DeviceBridge 兼容 Windows / macOS / Android 平台。

据介绍，S430c采用了 32：10 的长宽比，拥有 4K 级别的分辨率，刷新率 60Hz、sRGB 色域高达99%、LED 背光亮度可达 350 尼特。

S430c还配有一个弹出红外摄像头，支持Windows Hello登录，以及有两个 USB C和四个USB A接口、HDMI 接口等等。

S430c将于 11 月 4 日上市销售，售价为 999 美元。