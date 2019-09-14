港交所回应伦交所拒绝并购提议：感到失望，会继续接洽

站长之家(ChinaZ.com) 9月14日 消息:据澎湃新闻报道，昨日晚间，在伦敦证券交易所集团(以下简称“伦交所”)发布声明称，其董事会已否决了香港交易及结算所有限公司(以下简称“港交所”)的收购提议后，港交所发布声明称，仍将继续与伦交所接洽。

在声明中，港交所表示，与伦敦证券交易所集团建议合并，是互利共赢的重大战略机遇，可以打造一个领先的全球性金融市场基础设施，并称“期望与伦敦证券交易所集团董事会进行建设性的对话，但对伦敦证券交易所集团拒绝正面洽谈感到失望”。

据了解，港交所 9 月 11 日提出“世纪求婚”，希望以 2600 亿价格收购伦敦股票交易所。

附：香港交易所声明

香港交易及结算所有限公司 (香港交易所) 得悉伦敦证券交易所集团董事会的声明。

香港交易所董事会仍然认为，与伦敦证券交易所集团建议合并是互利共赢的重大战略机遇，可以打造一个领先的全球性金融市场基础设施。

香港交易所董事会期望与伦敦证券交易所集团董事会进行建设性的对话，但对伦敦证券交易所集团拒绝正面洽谈感到失望。香港交易所希望证明所提出的合并建议远比伦敦证券交易所集团收购Refinitiv的计划更可取。

香港交易所已向伦敦证券交易所集团表明，已就是次计划进行详尽的准备工作。此外，香港交易所亦曾与相关的监管机构及决策者进行初步的建设性讨论。

香港交易所董事会仍然相信，是次的建议对股东、客户及环球资本市场整体来说都有重大裨益。香港交易所认为伦敦证券交易所集团的股东应有机会详细分析两项交易，并会继续与他们接洽。