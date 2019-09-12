咪蒙回归转战美妆短视频 从个人IP到成立MCN

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日 消息:消失半年的咪蒙真的要回归了?据 36 氪消息，今年 6 月开始，一则疑似咪蒙发布的招聘广告在朋友圈流传，招聘美妆、时尚、短视频MCN内容策划、编导(制片人)、剪辑等方面人员。

而今年 8 月，一家名为“银色大地”的MCN开始招聘，其简历投递邮箱的前缀也是mm_hr，与 6 月份咪蒙发布的招聘广告一致。多位投资圈和新媒体业内信源亦证实，“银色大地”确有咪蒙参与。

根据官方介绍，银色大地是一家主打短视频MCN的年轻公司。来自天眼查的数据显示，该公司法人、执行董事均为张静思。据了解，张静思一直是咪蒙(本名马凌)的合作伙伴。在咪蒙担任法人的两家公司，张静思均担任股东。

“银色大地”的招聘公告中写道，它们的单个账号仅“发布了 10 个视频，就做到 100 万粉丝。开号仅一个月，就登上抖音开屏广告。”单个视频的最高点赞超过 600 万，播放量过亿。但这则招聘信息中并未提及这个抖音号的名字。

此前，咪蒙旗下微信公众号“才华有限青年”因发布《一个出身寒门的状元之死》引发公愤。 2 月 1 日，咪蒙团队发布道歉信，称公众号将停更 2 个月、咪蒙微博永久关停。 2 月 21 日，自媒体第一大号“咪蒙”账号注销。