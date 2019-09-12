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苹果 A13 处理器 GeekBench 跑分公布：远超骁龙 855、麒麟 980

2019-09-12 16:42 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 9 月 12 日消息：在 9 月 11 日的秋季新品发布会上，苹果正式推出了包括 Apple Arcade、Apple TV+、第 7 代 iPad、Apple Watch Series 5 和 iPhone 11 系列新品。

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图片来自 Apple

现在搭载 A13 处理器的 iPhone 11 系列新机已现身 GeekBench 跑分网站。网站信息显示，苹果 A13 处理器单核跑分 5472，多核跑分 13769。

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目前来看这个成绩是现有已知旗舰手机中最高的（麒麟 980 单核得分 3289，多核 9817、骁龙 855 单核 3418 分，多核 9703）。另外，今天苹果 iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max 全系列内存和电池容量也已确认。

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iPhone 11 采用了 6.1 英寸 LCD 显示屏，阳极氧化铝和玻璃设计，搭载 A13 Bionic 芯片，配备双摄像头，其中超广角摄像头支持 2 倍光学变焦，6 种配色（紫、绿、黄、白、黑、红），续航时间比 iPhone XR 长 1 小时。

iPhone 11 Pro 则是 iPhone 第一款命名为 Pro 的手机，包括 6.5 英寸的 Pro Max 和 5.8 英寸的 Pro，配备后置三摄像头，搭载 A13 Bionic 处理器，有全新的午夜绿色、深空灰、银色、金色，标配 18W 充电器。iPhone 11 Pro  和 iPhone 11 Pro Max 续航时间分别比 iPhone XS 和 iPhone XS Max 长 4 小时及 5 小时。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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