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快手封禁恶意炒作账号 太原老葛、张大凡等在列

2019-09-12 15:57 稿源：站长之家  0条评论
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快手

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日 消息:11 日下午，快手官方客服在微博发布了处罚公告，“申公豹”、“财神”、“太原老葛”、“安小琦”等多个涉嫌恶意炒作、低俗八卦、刻意炫富、严重扰乱社区秩序、有违社会公序良俗的账号被封禁。

值得注意的是，“太原老葛”此前还因在酒店举办公开活动未向公安机关报备而被点名批评并处罚。其在酒店举办活动，声称免费送电动车等在现场聚集了大量群众。据悉，“太原老葛”是快手网红，其粉丝曾高达 760 万。

今天，黑猫警长giao哥gao、可乐大人、贺仔：大号835、闷倒驴等 4 位用户也因为在近日直播中存在恶意炒作、扰乱社区秩序等违规行为被快手封禁账号及直播权限 15 天。

以下是快手公告原文：

【关于封禁“恶意炒作”账号的处罚公告】

为维护社区良好风气，根据《快手社区管理规定》《快手直播规范》等相关规则，现对一批涉嫌恶意炒作、低俗八卦、刻意炫富、严重扰乱社区秩序、有违社会公序良俗的账号进行封禁处理。被封禁账号名单如下：

申公豹(123)pk亡、安小琦(原创剧情)、正阳7 点半直播、马磊【不忘初心】、欣儿久爱、临西勇哥《 5 亿情感连麦》、东北小雨(冲刺 200 万)、拉姆的胖哥哥、小♦颠 〖九龍颠少〗、龙凯💎 .、上海滩金九爷、B哥户外 搞笑明星B哥、何二蛋.劳斯莱斯、太原老葛 Pk届黑马、阿黑「丈 门」、小马哥⚜️(河南)、高 凡❗️、阿鹏❗指挥部CCP、子南🖤(南家人)、西瓜哥《不忘初心》、帽子哥•✌🏿(大家庭)、财神(做自己)、李超⚜️ 记录生活、成都小泡泡、小潘👉重新开始、闪耀• 李九林、神骡(铁)🐯、二哈二(铁)、二狗的✌️、张大凡 . 🦄 

快手坚决抵制不良风气，对恶意炒作零容忍，将持续不断严厉打击破坏社区健康生态的行为。用户发布视频内容应严格遵守相关法律法规和快手社区规则，我们欢迎广大用户积极举报恶意炒作等不良行为，与我们一起努力净化社区环境，营造风清气正的网络空间。

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【关于“黑猫警长giao哥gao”等违规账号的处罚公告】

经查，黑猫警长giao哥gao、可乐大人、贺仔：大号835、闷倒驴等 4 位用户，在近日直播中存在恶意炒作、扰乱社区秩序等违规行为，对社区风气造成不良影响，现决定对其账号及直播权限封禁 15 日。

特此公告。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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