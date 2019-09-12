比特大陆一员工远程盗窃公司100个比特币 获刑一年三个月

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日 消息:加密货币盗窃事件已经屡见不鲜，根据中国裁判文书网公布一起案例显示，一名比特大陆员工远程入侵公司租用的阿里云服务器，盗窃 100 个比特币，并造比特大陆经济损失人民币 36000 元。



根据裁判文书显示，被告人仲某某自 2015 年 11 月 16 日起担任北京比特大陆科技有限公司(以下简称“比特大陆公司”)运维开发工程师。 2017 年 9 月 15 日 18 时许至次日 1 时许，其在北京市海淀区，通过使用TEAMVIEWER软件远程控制其在比特大陆公司工位上的电脑，使用ROOT权限进入公司租用的阿里云服务器，在比特币钱包程序中插入代码转移了比特币 100 个至其在互联网站的个人“钱包”里。

同年 9 月 16 日 9 时许，比特大陆公司发现网络上公司的比特币余额不足，遂向北京知道创宇信息技术有限公司寻求帮助并支付“信息技术服务费”、“安全服务费”人民币3. 6 万元。

案发后，被告人仲某某自动投案，于 2018 年 1 月 2 日被羁押。其已退还比特大陆公司比特币 90 个。

法院认为，被告人仲某某采用技术手段非法获取计算机信息系统数据，造成经济损失 1 万元以上，情节严重，其行为已构成非法获取计算机信息系统数据罪，应予惩处。

鉴于被告人仲某某犯罪后自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，故法院对其依法予以从轻处罚。根据有关法规，被告人仲某某犯非法获取计算机信息系统数据罪，判处有期徒刑一年三个月，罚金人民币五万元;向被告人仲某某追缴违法所得的比特币十个，发还北京比特大陆科技有限公司。



