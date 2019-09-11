将有235个应用程序不能在macOS Catalina上运行

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:macOS 10.15 Catalina放弃了对 32 位应用程序的支持，这意味着有些用户当前依赖的应用将可能停止工作。



而据zdnet报道，macOS Catalina本身存在了 235 个与操作系统不兼容的APP。有开发人员macOS Catalina测试版中发现了一个隐藏文件，该文件明确列出了与Catalina不兼容应用程序，其中包含许多流行的应用程序。

比如：

Transmit 4.1.7 1Password 2.12.2 iStats Menu 2.9 QuickBooks 2015 VMWare Fusion 3.1.4 Creative Cloud 1.1.0.592 Parallels 2.5

此外，列表中还有很多杀毒软件。

另外一种办法可以检测当前运行的应用程序是否能在macOS Catalina下运行。点按屏幕左上角的苹果图标，然后选择“About This Mac(关于MAC)”。接着点击“System Report(系统报告)”，加载完毕，点击左侧栏的应用程序。其中一栏标题为 64 位(英特尔)，如果找到标记为“否”的，那么这些应用将不能在macOS Catalina上运行。