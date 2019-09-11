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见闻

B站UP主就揭发五五开《绝地求生》29杀开挂道歉：分析不当

2019-09-11 16:28 稿源：站长之家  0条评论
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道歉、sorry (3)

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息：今天，B站UP主松鼠打不过仓鼠在其B站动态发文向“五五开”卢本伟道歉，称其两年前实锤“五五开”《绝地求生》 29 杀开挂的分析视频确实有问题。

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今年 6 月份，一名为“老百”的用户在B站上传了《五五开有没有开挂?你们想知道的都在这里!》的视频，针对五五开《绝地求生》 29 杀开挂事件提出了看法。他认为UP主松鼠打不过仓鼠的分析有问题。

在其视频的结尾，“老百”还附上了一则声明，声明称：“本视频观点主要针对某些主播外挂的质疑，不针对其个人的错误问题以及其他网络直播平台，素材来自网络，所有言论均为个人观点，请勿视仿!如有雷同，纯属巧合!观众禁止对任何人发动网络暴力等行为!禁上本视频的观众对本视频中的当事人做出任何不文明行为!本视频禁止回复、发布不文明评论，弹幕!禁止本视频的观众，因观看本视频发生任何生线下违法，诋毁、侮手，人身攻击等行为!禁止现频相关涉事人的粉丝以本视频为借口，对任何人发动任何不文明的网络行为及违法行为!谨以本视频献给那些曾经被人冤柱开挂的无辜玩家~”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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