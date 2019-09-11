安卓版Chrome 77正式发布：新的下载页面

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:继发布Mac、Windows和Linux版本的Chrome77 后，安卓版本现在也正式发布。其中，Chrome77 下载页面有所调整，“发送此页面”共享功能也更为广泛了。



据9to5google报道，Chrome已经允许用户检查在使用谷歌帐户登录的设备上打开了哪些标签。Chrome77 版本增加了一个更直接的“发送此页面”功能。虽然使用Chrome自定义标签时可能会出现带有Chrome图标的“发送到您的设备”目标，但发送仅在浏览器中有效。

轻触向上滑动所有Chrome设备的“Send to(发送到)”列表，其中就会包括名称、类型和上次“活动”日期。在接收端，操作系统的通知中心会出现一提醒，记录页面名称、网址和共享设备，以打开链接。这项功能于 7 月下旬开始推出，现在应该可以供更多用户使用。

另外，安卓Chrome77 通过取消了左上角的菜单，调整了下载屏幕。

目前，安卓端和台式机的Chrome77 现在已经推出，下周将推出Chrome OS版本。