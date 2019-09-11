全国临时乘机证明系统即将上线 忘带身份证也能坐飞机

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:据中国民航网消息，全国临时乘机证明系统将在 9 月 15 日正式启动，届时，旅客即使忘带身份证，也能用手机快速操作坐飞机了。民航局表示，将会在 15 日前完成 203 家机场临时乘机证明系统的设备安装和调试，其他机场也会陆续在明年上半年完成。

以前，乘客忘带身份证需要人工窗口排队办理或者是在自助终端办理，办理需纸质凭证，需要花费一定的时间。而现在，有了临时乘机证明系统，只要用手机就可以轻松办理了。

具体操作步骤如下(方法有三种)：

1、在微信小程序中搜索点击民航临时乘机证明。

2、用微信扫描小程序的二维码。

3、在微信-城市服务-交通出行中点击临时乘机证明选项。

旅客登录后按照上面的信息提示，填入身份信息和人脸识别验证，就可以很快完成申请，申请提交 60 秒内即可获得电子防伪二维码。凭此二维码即可办理值机手续和接受安全检查，有效期是 15 天。

对于大家关心的乘机证明的有效期是否可以放宽，是否收费，民航局回应称：临时乘机证明可以再次办理，而且是免费的。