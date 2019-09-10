阿里巴巴20周年年会现场：马云哭了（附马云卸任演讲全文）

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息：今天，阿里巴巴举办成立 20 周年年会，同时也是马云卸任阿里巴巴董事局主席的日子。台上的马云出色的完成了演讲，而在台下的他热泪盈眶，他还跟唱了《追梦赤子心》。



马云在演讲中说：“今天不是马云的退休，而是一个制度传承的开始;今天不是一个人的选择，而是一个制度的成功。”

马云在还表示，“我是不会停下来的，阿里巴巴是我的一个梦想而已，我还很年轻，很多地方想去玩玩，过了今天晚上，我就要开启新的生活。青山不改，绿水长流，后会有期!”

以下为阿里巴巴 20 周年年会马云演讲原文：

谢谢大家远道而来，坐在下面观看的时候无比地感慨，没想到等了 10 年的这一天来的这么快，来的这么美好，感谢所有帮助过、支持过、信任过阿里巴巴的人，感谢所有阿里的员工，阿里的朋友，感谢最伟大的时代，感谢这个国家，感谢这座了不起的城市。

15 年以前，那时候阿里巴巴决定把这家公司要做 102 年，横跨三个世纪，我那个时候一直在思考一个问题，如何能做到，很多人把公司的愿景是当口号，他们自己不一定信。而阿里要让自己相信我们能走 102 年，首先我们自己信，并且保证它能实现。那时候我们开始考虑如何传承，用制度去思考，我们走访了很多公司，研究了很多公司，全世界一般是交给下一代或者把公司交给职业经理人，而第三条路很少能有去尝试，但我们觉得这是对的一条路，就是去发现、去培养、去支持新领导团队，用文化、用制度、用人才来保证公司的传承。

为了这一天，我认真准备了 10 年，谢谢阿里巴巴所有管理层、领导层、员工、同事、股东、董事的信任，这不是一个心血来潮，更不是迫于什么压力。过去 20 年阿里人从来没有害怕过，我们只有敬畏跟未来，对未来我们从不害怕。 10 年前我提出， 10 年以后我将离开董事长的位置，内部的同事都认为我是开玩笑，因为那时候我只有 45 岁。但是今天我们做到了，今天在座也有很多企业家朋友，还有很多的阿里人，我们有一个希望向在座的阿里人 30 年以后，我们每年向社会输出至少 1000 名 10 年以上的阿里人，他们要参与到社会的建设，他们到各个公司去，但是大家记住，如果你有一天也希望用制度、文化和人才保证这个公司的传承，你至少今天就要开始去想，至少准备这些时间。

今天不是马云的退休，而是一个制度传承的开始，今天不是一个人的选择，而是一个制度的成功，谢谢中国企业家所有的朋友，中国企业家的努力，谢谢阿里人的努力，让我们有今天，谢谢大家!

今天的世界正在快速地发展中，各种各样复杂的变化，这些变化不管乐不乐意，它会影响我们每个人。最近的几年全球化的挑战，中美之间的摩擦，新技术引发的各种焦虑，环境的恶化，各种变化都释放一种信号，这个信号就是一种新的时代很快到来。今天所有的烦恼，所有的焦虑，所有的困惑我认为是一个新时代来临之前的阵痛，未来 30 年世界会发生很多天翻地覆的变化，因为是技术，技术革命所带来的影响远远超过大家的想象，这次技术革命是人类有史以来将会发生最深刻的变化。无论是人工智能也好，无论是大数据还是我们快进入的5G IOT时代，所有都希望解决人类三个问题，可持续发展、普惠和利他。这个世界如果做不到可持续发展，这个世界如果不能普惠，技术普惠、金融普惠、机遇普惠，不能做到让别人更好，这个世界会变得越来越乱。如果技术不能解决这些问题，技术就毫无意义，不解决这些问题我相信这个世界会充满各种各样的矛盾。

如果过去的 20 年是互联网公司的 20 年，那么未来的 30 年是用好互联网技术的 30 年，这个互联网时代是给每个人的机会，只有你是否愿意改变自己，所有的阵痛都只能通过改变自己来完成。不要试图去改变别人，我们每个人都要走出昨天的自己，未来的世界如果你希望成功，你的企业想成功，你个人想成功，那你记住，你不仅仅要为自己着想，你要为别人着想，为世界着想，为未来着想。

很多人说马云你讲话总是站得很高，从人类，从世界。我没有刻意， 20 年来我相信这些，我们坚持这些，你笑话我们也这么说，你信我们当然更高兴。我们这一代人是最幸运的一代人，二战以后人类可能所获得的和平时期最长的一段，我们这一代人经历了文革，这一代人经历的波澜壮阔的改革，这一代人看到了工业时代的辉煌，我们这一代人马上要面临挑战，进入拥抱数据时代。所有的人是横跨两个技术时代的人，能不痛苦吗，能不纠结吗，但是痛苦和纠结没有用，改变自己，工业时代的标准是要做强、做大。而 21 世纪，不管你是什么样的组织，你是什么样的人，你不是要做大，你不应该做强，你要做好，善良是最强大的力量。

这次变化是人类对自己的挑战，是每个人要改变自己，过去 20 年有人说马云你运气真好，有人阿里巴巴真厉害，其实不对，阿里犯过的错误不比任何一家公司少。但我们确实也做了很多正确的选择，其实我们每次重要的选择，每次阿里巴巴在关键的时刻，做出重大决定的时候，我们从来没有从商业的利益出发，我们做的决定阿里从 20 年前到现在，所有的决定，重要的决定都跟钱无关，我们都思考所做的决定，所投入的技术，所做的产品是否可以解决社会的问题，是否是按照我们的使命、愿景、价值观而出发的。

阿里人商业决定很不容易，但是价值观的选择更为痛苦，过去 20 年我们经常被怀疑、被挑战，但是对自己、对未来坚信不疑。甚至有人说我们是永不悔改，阿里人我们明明有很好的路可以走，但我们却选择没有人走过的路而又不需要去走的路。因为阿里不愿意做一家只能挣钱而又非常平庸的公司，未来我们永远不希望变成一个只会赚钱的平庸的公司。我们的目标从来不是不是为了打败对手，而是我们希望给世界带来更好的变化。我们不想也不愿意变成一家强大的公司，我们只希望致敬在社会上、在世界中，在老百姓用户面前、心里我们是一家好的公司。

强大的公司不容易，但要做好公司更难，强的公司是商业能力决定的，而好公司是担当、是责任、是善良。过去 20 年的努力阿里巴巴拥有了最好的人才，最好的技术，最热的资源，但这不是我们可以炫耀的资产，这是社会对我们巨大的信任，社会把最好的人才，社会把可以开拓技术的精力，把很多的信任给了我们。我们每个人都会说感恩，每个人都在说感谢，但我希望阿里人感谢社会信任最好的办法就是用行动去给社会带来更多的惊喜。

我希望未来 20 年我们的责任是用好这些资源，这些人才、技术让世界更加绿色，让世界更加普惠，让世界更加可持续发展。同时，让这个世界变得更加柔软与温暖。

中国的机会极其强大，很少有这么一个国家 14 亿的人口，很少有这么一个国家有统一的商业基础设施，很少有这么一个国家一个省的人口就比欧洲一个国家的人口还多，我们国家经济最大的机会在于发展内需，如果把中国的内需发展起来，不仅让中国的经济起来，让世界的经济也会起来。内需起来靠的是市场经济，而不是政治手段，阿里人今天我们所做的无论新零售、新制造走向未来的新消费，中国的内需做的不好，阿里有责任，中国的内需做的好，跟阿里没有关系。今天我们中国人都很自信，但是我们对自己的看法和世界对我们的看法是那么的不同，世界在害怕中国，在害怕技术。

我们希望技术是善意，我们希望技术给人带来的是希望而不是绝望，我们希望阿里巴巴在未来参与新一轮的全球化，给世界带去机会，给全世界的中小企业帮他们卖货，帮全世界的小老百姓获得金融的支持，让全世界的货能“货通天下”，这就是我们希望的全球化，我们更希望技术，阿里巴巴今天是一家技术公司，技术的强大在于它给社会带来的价值，给人类带来的温暖。阿里云，阿里巴巴所有的技术部门、技术人员有自己的能力、想象力，给世界带来机会。技术必须向善，我们也必须明白， 14 亿的人口制造业不会给中国带来很多就业，未来中国巨大的挑战是就业，大力发展现代服务业，发展更多的能够创造就业的服务业，是阿里人今天你们手上的资源、人才和技术应该全力以赴。

只有担当起这些真正的、重要的问题，我们才能走 102 年，阿里的未来不是要证明我们能赚 102 年的钱，而是我们要证明我们愿意担当 102 年的责任，只有担当 102 年的责任，我们才有可能赚 102 年的钱。

至于我自己，我把我自己想得很明白，人生不是你取得了什么，而是你经历了什么。世界那么美好，有那么多事我都想去体验都想去尝试一下，而且世界上还有那么多不美好、不对的事情，不尽人意的地方。我自己觉得我是要去折腾折腾。

2013 年我离开了CEO的岗位，我本以为我不会那么忙，我以为当董事长会轻松很多，没想到过去的 6 年我比以前更忙，不当阿里巴巴董事长，不等于我退休，我是不会停下来的。阿里巴巴只是我很多梦想中的一个而已，我自己觉得我还很年轻，我自己觉得我有很多地方我都想去玩玩，都想去折腾。很多事情教育、公益、环保这些我一直在做，但我觉得我可以做得更好，花更多的时间，也许这是我应该做的事情。过了今天晚上我就要开启新的生活，我不当这个董事长我确实相信世界那么好，机会那么多，我又那么爱热闹，哪里舍得这么年轻就退休。我希望，青山不改，绿水长流，后会有期，谢谢大家。