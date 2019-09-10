张勇阿里20周年年会演讲：2020年销量达万亿美元没有悬念了

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:阿里 20 周年年会今日在杭州举行，在马云发表了卸任演讲后，阿里巴巴集团CEO张勇登台发言表达了对马云的感谢。



张勇在演讲中表示， 20 年，阿里巴巴成长为数字经济体。我们所定下的初心，让天下没有难做的生意。 5 年以前，我们做了定期目标，即 2020 年，销量达到 10000 亿美元。今天我要自豪地说，没有悬念了。

“今天我们全球升级了六脉神剑价值观的文化战略。面向未来 102 年，我们要把文化战略组织战略高度融合。”张勇表示，“我们今天处在最好的时代，因为这个时代，才有 20 年阿里巴巴的发展。我们要感恩，我们希望不断为社会创造价值，为社会承担更多的责任。”

“如果，因为我们的努力，社会能进步;因为努力，商家能更好;我们将由衷高兴。我们希望客户、合作伙伴过得比我们好。”张勇说道。

最后，张勇表示，未来的路还有很长，我们共同去创造，共同去面向未来去创造美好!我们相信对昨日最好的感恩，就是我们大家一起共同去创造最美的未来!阿里人，我们一起去努力，谢谢大家。