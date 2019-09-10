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阿里巴巴20周年年会公布“新六脉神剑”：要活102年

2019-09-10 20:46 稿源：站长之家  0条评论
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阿里巴巴(1)

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:在今天阿里 20 周年年会上，马云无疑是超级主角。与此同时，阿里巴巴公布了”新六脉神剑“也非常值得关注。

阿里巴巴官方表示，在成立 20 周年之际，我们全面升级使命、愿景、价值观。这是一种以文化、制度、人才为驱动力的企业传承的开始。

使命、愿景、价值观是阿里巴巴的DNA。无论环境如何改变，我们对使命的坚持不会变，对愿景的坚信不会变，对价值观的坚守不会变。

阿里公布的新六脉神剑内容如下：

使命：

让天下没有难做的生意

愿景：

·活 102 年：我们不追求大，不追求强，我们追求成为一家活 102 年的好公司。

·到 2036 年，服务 20 亿消费者，创造 1 亿就业机会，帮助 1000 万中小企业盈利

价值观：

·客户第一 员工第二 股东第三

·因为信任 所以简单

·唯一不变的是变化

·今天最好的表现是明天最低的要求

·此时此刻 非我莫属

·认真生活 快了工作

据悉， 1999 年，从创立的第一天起，阿里巴巴就确立了“让天下没有难做的生意”的使命。

2004 年，成立 5 周年时，阿里巴巴将“成为一家持续发展 102 年的公司”定为愿景，并正式形成了“六脉神剑”的价值观：客户第一，团队合作，拥抱变化，诚信，激情，敬业。

2009 年，成立十周年时，阿里巴巴正式建立合伙人制度，保障公司文化传承。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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