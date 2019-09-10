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上海市网信办：上海殡葬网、花蛇网等网站因违规被关闭

2019-09-10 16:47 稿源：站长之家  0条评论
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关闭，倒闭

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:今日，“网信上海”公众号发文称，上海市网信办针对网民举报内容启动专项整治行动，持续向网上各类违法违规信息内容亮剑，会同电信主管部门关闭严重违法违规网站 2 家;协调有关部门关闭违法违规微信公众号 4 家;行政处罚违法违规网站 1 家;指导整改违法违规网站 7 家;约谈违法违规网站 4 家。

根据群众举报，并经查实，“上海殡葬网”冒充正规殡葬服务单位传播虚假信息及假冒市民政局指定单位;“花蛇网”发布低俗色情信息，上述 2 家违法违规网站被依法予以关闭。“上海司机平安符”“大上海司机圈”“司机金钟罩”“魔都司机帮” 4 个微信公众号散播交通执法检查情况，教唆非法客运驾驶员躲避执法检查，被依法关闭。一家英语听力APP违规转载大量境外时政新闻，上海市网信办依法作出罚款的处罚决定。

“上海金属网”“STAGE1 论坛”“HIPDA论坛”“平度信息网”存在擅自开设新闻栏目的违规情况，上海市网信办依法约谈上述 4 家网站，宣讲互联网法规，严肃指出问题，责令网站自行停更 1 个月并全站整改，四家网站已按照要求进行整改。

 “猜豆网”“一起扑克网”“我是谜网”“鱼耳APP”存在赌博有害信息;“恋舞ol网”“Yape APP”存在低俗有害信息;“上海楷拓贸易有限公司”存在管制类刀具违规信息。上海市网信办要求网站自查整改。“猜豆网”“一起扑克网” 2 家网站现已自行关停，其他 5 家网站已对违法违规存量信息进行集中清理。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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