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苹果回应谷歌披露的iOS漏洞：故意夸大问题

2019-09-10 16:14 稿源：站长之家  0条评论
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苹果商店

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:上个月，谷歌 Project Zero团队披露了iOS系统漏洞细节，声称该漏洞可能会让数百万苹果用户受到攻击。日前，苹果公司正式对该漏洞事件作出回应认为，谷歌披露的内容夸大事实了。

theinquirer报道，近日苹果正式回应 8 月底谷歌披露iOS漏洞一事，称谷歌认定的漏洞确实存在，但在运行时间和影响范围上都被夸大其词了。

根据谷歌此前披露，他们发现了一系列针对iPhone的恶意网站，这可能是有史以来针对苹果手机用户的最大攻击之一。这些网站随机向iPhone用户分发恶意软件，每周被访问数千次，并且已经运行多年。

苹果在声明中指出，这些攻击影响范围很小，仅限十几个专业内容网站。该公司继续指出，其在第一次发现漏洞后 10 天内便解决了这个问题。这些攻击大约只运行了两个月的时间而非披露的两年之久，这与谷歌的评估大相径庭。

对于苹果的回应，谷歌方面则在一份声明中表示，我们坚持深入研究，专注于这些漏洞的技术方面。我们将继续与Apple和其他领先公司合作，帮助人们保持在线安全。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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