富士康母公司鸿海回应“使用过多临时工”：正逐步调整以符合法规

站长之家(ChinaZ.com) 9月9日 消息:今日，针对“苹果及其生产商富士康违反中国劳动法”一事，富士康母公司鸿海表示，鸿海一向遵守厂区所在当地的劳动法规及责任商业联盟行为准则，设有完善的内部沟通和监督举报机制，并定期进行稽核改善。员工在入职、培训、试用阶段均依照相关法律规定，所有加班均尊重员工的意愿，并提供完善的安全防护措施以及健康培训课程。

此外，鸿海方面还表示，集团明确规定，实习生不得从事夜班及加班工作，并于 8 月针对大陆各厂区实习生安排进行全面稽核纠正。经稽核，目前集团包含郑州厂区在内并没有相关违规的事情，实习生人数比例也符合法律规定。针对派遣工人数比例规范，涉及整体产业淡旺季特性、劳工结构等问题，正在与有关政府单位、客户、供应链伙伴共同讨论，逐步调整以更符合法规及实际需求规范。

此前，针对此事，苹果方面发布声明回应称，已立即与供应商合作，采取纠正措施。我们调查了该监管机构提出的指控，并认为大多数指控与事实不符。所有工人都得到了合理的报酬，包括加班工资和奖金，所有加班都是自愿的，且没有证据表明存在强制劳动的现象。

今日早些时候，有外媒报道称，苹果及其生产商富士康承认违反中国劳动法，因在生产iPhone过程中使用太多临时工。有非营利组织对苹果中国工厂进行了调查，发现八月份临时工占总劳动力的50%左右。而中国劳动法规定，临时工最多不得超过10%。