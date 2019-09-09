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苹果回应强制工人劳动：没有强迫劳动，都是自愿的

2019-09-09 16:18 稿源：站长之家  0条评论
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苹果

站长之家(ChinaZ.com) 9月9日 消息:今天，“苹果及其制造合作伙伴富士康使用过多临时工，违反中国劳动法”的报道引发网友关注。虽然苹果承认违反中国劳动法导致新iPhone生产使用太多临时工。但是苹果表示大多数指控与事实不符。苹果表示，“我们已经确认所有工人会得到适当补偿，包括加班费和奖金。所有加班都是出于自愿，没有发现强迫劳动的证据。” 

苹果方面表示，事实上只有不到1%的工人是学生工，很小一部分学生工自愿加班或者值夜班。大多数郑州工厂工人的工资税后为每月 3000 元。而 2018 年中国人均可支付收入为28， 228 元，相当于每月 2352 元。

以下为苹果声明全文：

“我们相信供应链中的每一个人都应得到尊重和公平对待。为确保我们的高标准都得到严格的遵守，我们已经采取了健全的管理系统，从工作场所权利培训到现场工人谈话，到匿名申诉渠道和持续审计，一应俱全。

当我们发现问题后，我们已立即与供应商合作，采取纠正措施。我们调查了该监管机构提出的指控，并认为大多数指控与事实不符。

我们证实，所有工人都得到了合理的报酬，包括加班工资和奖金，所有加班都是自愿的，且没有证据表明存在强制劳动的现象。但我们确实在调查过程中，发现派遣工人数量超出了我们的标准，我们也正在与富士康紧密合作，以解决这个问题。”

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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