搜狐提出畅游私有化要约 畅游或将从纳斯达克退市

站长之家(ChinaZ.com) 9月9日 消息：今日，“搜狐”宣布已向其控股子公司畅游的董事会递交初步非约束性要约，提议现金收购搜狐尚未持有的畅游全部在外流通A类普通股，包括美国存托凭证(简称“ADS”)所代表的A类普通股，收购价格为每股A类普通股5. 00 美元，或每ADS 10. 00 美元。

由于搜狐已经持有畅游全部在外流通的B类普通股，因此，如果拟议交易得以完成，畅游将成为搜狐的间接全资控股子公司，完成私有化，畅游也将从纳斯达克退市。

搜狐预期畅游董事会将成立一个由独立董事组成的特别委员会对搜狐提议的交易进行考量，在外部财务顾问和法律顾问的协助下审议搜狐的要约，并代表畅游同搜狐进行谈判。

该要约仅代表搜狐的初步意向，不包含完成拟议交易所必须签署的最终协议中必须涉及的全部事项，也不对任何一方产生具有约束力的权利和义务。双方仅在签署最终协议文件后才受约束。因此，不能保证搜狐的要约将导致拟议交易或类似交易的最终完成，也不能保证在如果交易已完成的情况下，任何可能发生的条款。

资料显示，畅游公司是中国领先的在线游戏开发和运营商，于2009年4月在纳斯达克全球精选市场上市，前身是2002年7月成立的搜狐公司游戏事业部。目前运营中的游戏包括了：《剑仙》、《新水浒Q传》、《幻想神域》等。