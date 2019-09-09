扫黄打非：互动作业、同学帮等10余个违规教育APP被查处

站长之家(ChinaZ.com) 9月9日 消息:据扫黄打非公众号报道， 9 月 5 日，中央宣传部反非法反违禁局、全国“扫黄打非”工作小组办公室副局长杨梦东在教育部新闻发布会上表示，为全面规范管理教育App，下一步，全国“扫黄打非”工作小组办公室将把查处教育App纳入低俗信息专项整治行动，作为“净网”专项行动工作重点进行部署，对相关应用侵权盗版行为予以打击，对传播低俗等不良信息行为予以整治。

根据中央领导同志批示精神，中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、文化和旅游部、全国“扫黄打非”工作小组办公室专门组织开展了学习类App等移动应用程序专项整治行动，查处了“互动作业”“同学帮”等 10 余个违法违规平台，下架了 200 余款严重危害青少年身心健康的应用，督促企业认真履行主体责任。

日前，为引导和规范教育移动应用有序健康发展，国家层面发布了首个全面规范教育App的政策文件《教育部等八部门关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》。《意见》提出，将全面治理教育移动应用乱象，补齐监督短板，规范全生命周期管理，提高开发供给质量，营造优良发展生态，促进教育移动应用有序健康发展。