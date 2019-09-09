字节跳动完成全资收购互动百科 由字节跳动两家全资子公司100%持股

站长之家(ChinaZ.com) 9月9日 消息:据企查查数据显示，字节跳动已完成对互动百科的全资收购，持股100%。其中，互动百科所属公司北京互动百科网络技术股份有限公司大股东为北京互动极致科技有限公司，占股77.78%，第二大股东为北京量子跃动科技有限公司，占股22.22%。而这两大股东均由北京字节跳动科技有限公司100%持股。

8 月 27 日，北京互动百科网络技术有限公司发生工商变更，包括互动百科创始人兼董事长潘海东在内的股东均退出，新增股东北京互动极致科技有限公司。此外，北京互动百科网络技术有限公司法定代表人由潘海东变更为了严授。

此前，字节跳动已成为互动百科最大股东，持股22.2%。

8 月 14 日，互动百科的运营主体“北京互动百科网络技术有限公司”进行了新一轮的工商信息核准，字节跳动成为了其新增法人股东，持股比例约为22.2%。互动百科创始人兼董事长潘海东在互动百科的持股比例为14.96%，低于字节跳动22.2%的持股比例，字节跳动已经成为了互动百科的第一大股东。

此前，还有媒体报道称，“字节跳动完成了对互动百科的全资收购谈判”，字节跳动也将继续完善搜索领域生态，布局产业链。对此，字节跳动方面回应称，对市场传言不予置评。

7 月 31 日，字节跳动搜索产品已经上线，用户可以通过今日头条上面的搜索框进行试用。8 月 10 日，字节跳动的搜索产品“头条搜索”(m.toutiao.com/search)悄然上线，slogan为搜你想搜的。

资料显示，互动百科，原称互动维客，于 2005 年创建， 2013 年 1 月，互动百科词条超过 1300 万条、 5 万个分类、 68 亿文字、 721 万张图片。