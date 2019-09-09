2018中国零售百强名单发布：天猫京东领跑零售百强

站长之家(ChinaZ.com) 9月9日 消息:近日，中国商业联合会、中华全国商业信息中心发布 2018 年度中国零售百强名单。名单显示，百强企业总销售规模首超 7 万亿元， 7 家企业销售规模过千亿元。

榜单显示， 7 家销售规模过千亿元的企业为：天猫、京东、拼多多、苏宁易购、大商集团、国美电器、华润万家。此外， 67 家企业销售进入百亿团队，零售百强入围门槛为 45 亿元，比 2017 年提高0. 2 亿元。榜单中，天猫和京东分别以2. 45 万亿元和1. 68 万亿元的销售规模领跑零售百强。

此外，数据还显示， 2018 年我国零售百强企业销售规模达到7. 35 万亿元，同比增长20.5%，较去年同期降低5. 5 个百分点。 2018 年百强销售规模占社会消费品零售总额的比重为19.3%，比 2017 年提高2. 7 个百分点。

2018 年，我国消费品市场继续保持稳定提质增长态势，全年社会消费品零售总额38. 1 万亿元，同比增长9.0%，增速虽回落1. 2 个百分点，但是绝对增量达到3. 2 万亿元。消费对我国GDP增长的贡献度达到了76.2%，对经济增长的贡献进一步巩固和增强。