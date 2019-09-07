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腾讯微视回应邀请好友赚现金活动调整：识别到黑产恶意参与

2019-09-07 09:51 稿源：站长之家  0条评论
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腾讯微视

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:近日，有网友反馈称，参与微视邀请好友赚现金活动一直无法提现，且微视悄然改变了活动规则，增加了提现的复杂度，微视将奖励金每日转入微视余额的上限变为 10 元。

新规则显示，用户在活动结束后可通过完成指定任务提高每日可转入微视余额上限，以确保奖励能够在失效前转入微视余额并根据规则进行提取。活动结束后，剩余未转入微视余额邀请奖励需要在 15 个工作日内转入微视余额，超过 15 天未转入余额部分奖励将失效。

昨日，针对此事，微视方面回应称，活动调整是因为系统在活动期间识别到黑产的恶意参与。为了确保活动正常进行，启动了每日提现限额的措施，以便对黑产行为进行确认和打击处理。我们确保正常参与本次活动的用户可以全额提现奖励金。除了每日可提现的金额外，在本次活动结束时，用户可以一次性提现所有未提取的奖励金。

以下为微视说明原文：

关于微视“邀同学赚千元现金”活动调整的说明

尊敬的微视用户：

感谢您的关注和监督，我们对本次活动调整给您带来的不便深表歉意。

首先，我们确保正常参与本次活动的用户可以全额提现奖励金。除了每日可提现的金额外，在本次活动结束时，用户可以一次性提现所有未提取的奖励金。

微视此次对“邀同学赚千元赏金”活动的调整，是因为系统在活动期间识别到黑产的恶意参与。为了确保活动正常进行，我们启动了每日提现限额的措施，以便对黑产行为进行确认和打击处理。

我们再次表示歉意，感谢大家的参与、支持和理解!

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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