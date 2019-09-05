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暴风集团：股票存在被暂停上市风险

2019-09-05 21:01 稿源：站长之家  0条评论
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暴风影音 (1)

站长之家(ChinaZ.com) 9月5日 消息:今日，暴风集团发布《关于股票存在被暂停上市风险的提示性公告》称，公司 2019 年 6 月 30 日合并财务报表归属于母公司所有者的净资产为-23，939. 82 万元，公司存在经审计后 2019 年末归属于上市公司股东的净资产为负的风险。

据暴风集团公布数据显示，截止 2019 年 6 月 30 日，公司合并财务报表的资产总额 92，460.00 万元，负债总额 210，949.82 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，子公司暴风智能的资 产总额 47，132.85 万元，负债总额 166，409.82 万元，上述事项的存在可能会导致 对本公司持续经营能力产生不确定性，公司存在经审计后 2019 年末归属于上市 公司股东的净资产为负的风险。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1. 1 条第(三)项“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司经审计的 2019 年度财务会计报告显示 2019 年年末的净资产为负，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

QQ截图20190905205816.jpg

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