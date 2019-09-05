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ZAO更新用户协议：删除可免费使用用户肖像等协议

2019-09-05 16:22 稿源：站长之家  0条评论
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ZAO (2)

站长之家(ChinaZ.com) 9月5日 消息:近日，AI换脸App“ZAO”更新了隐私协议以及用户协议。在新版协议中，受争议的“授予ZAO及其关联公司以及ZAO用户全球范围内完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利”，以及“同意或确保肖像权利人同意授予ZAO及其关联公司全球范围内完全免费、不可撤销、永久、可转授权和可再许可的权利”两段表述已经删去。

新版协议中，ZAO表示，用户上传的内容仅限用于“您提供上传/发布短视频以及利用技术对平台上的短视频进行局部修改生成新的短视频的服务，相关内容将严格按照相关法律法规的规定保留在ZAO上，除非为了改善ZAO为您提供的服务或另行取得您的再次同意，否则ZAO不会以任何形式或目的使用上述内容。”

肖像权属问题上，ZAO在用户协议中表示，其为保证肖像权不被冒用，设置了真人验证环节。用户使用ZAO时，只有通过摄像头验证，才可以公开发布制作好的视频，若发布他人肖像制作的视频，则必须也请肖像权属人进行摄像头验证，或与已经验证好的用户加好友才可公开发布制作好的视频。

昨日，针对“ZAO用户隐私协议不规范”一事，工信部对北京陌陌科技有限公司相关负责人进行了问询约谈，要求其严格按照国家法律法规以及相关主管部门要求，组织开展自查整改，依法依规收集使用用户个人信息，规范协议条款，强化网络数据和用户个人信息安全保护。

对此，ZAO回应称，我们和各主管部门保持着积极顺畅的沟通。非常感谢大家对于新技术新应用的关注，我们也在第一时间回应了大家的核心关切，将严格按照法律法规和各主管部门的要求，按照更加严格的标准，全面加强内容管理、完善各项管理机制，确保用户个人信息安全和数据安全。

QQ截图20190905162626.jpg

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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