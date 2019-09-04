《江苏区块链产业发展报告(2019)》：上半年我国区块链产业规模约4. 95亿元

站长之家(ChinaZ.com) 9月4日 消息:今天，江苏互联网大会上发布了《江苏区块链产业发展报告(2019)》，该报告内容主要分为 8 部分，从区块链基础知识、全球区块链产业现状，逐渐深入到江苏省区块链产业产业生态现状，详述了区块链技术在各领域的应用与当前产业发展存在的问题，并为江苏省区块链产业发展给出了建议。



报告指出， 2018 年我国区块链产业规模约 10 亿美元， 2019 年上半年区块链产业规模约4. 95 亿元，同比增长10%。不过，上半年我国区块链产业增速处于一个比较缓慢的增长阶段。

报告中将 2019 年上半年成立注册的区块链企业阶梯划分为三个梯队，北京、广州、杭州属于第一梯队;南京、青海、深圳、上海位于第二梯队。金华、绍兴、济南等则在第三梯队。

根据报告显示，截止到 7 月工商数据显示，江苏注册公司为区块链的有 590 家，经营范围有区块链的有 515 家，其中南京有 205 家，苏州 162 家，排名第三的无锡有 42 家。

报告还指出了江苏区块链产业发展存在的问题，包括：人才资源稀缺、产业集聚不强、政策扶持和资金扶持不足等。