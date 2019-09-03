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“职业索赔”团伙利用极限词敲诈400余电商店铺获刑

2019-09-03 17:21 稿源：站长之家  0条评论
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诈骗 犯罪 犯法 黑客 入侵

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息:嘉兴市中级人民法院消息近日，南湖法院公开视频宣判一起涉网络恶势力犯罪案件，被告人陶某等 3 人利用网络实施敲诈勒索，分别被判处有期徒刑 4 年 6 个月至 2 年 6 个月不等，并处罚金人民币 6 万元至 2 万元不等。

嘉兴的陶先生在去年上半年网店的一次宣传活动中，用上了“精选”的字眼。当时，有买家在陶先生的网店下了订单，没等发货就申请了退款。对方投诉产品使用“精”字打头的“极限词”夸大宣传，并称已向网购平台及市场监管部门举报，但投诉详情里悄悄留下了QQ号。陶先生很紧张，赶紧加了QQ，一联系，对方开口就是 2000 元“封口费”，打钱立马撤销投诉，抱着“大事化小，小事化了”的心态，最后经过讨价还价，两家店铺陶先生付了 800 元“封口费”。随后，陶先生感觉遇到了职业敲诈勒索，遂报案。

经过调查，一个敲诈勒索团伙浮出水面。该团伙共三人，陶某、吴某某和刘某某，三人分工合作，专门搜索“极限词”对电商平台的网店进行敲诈勒索。该团伙号称卖家用了“最便宜”“最低”这些极限词违反《广告法》，然后利用PS伪造的工商投诉材料威胁商家，以撤诉为条件向商家索要钱财，其中成功敲诈 400 余家店铺。

经查实， 2017 年 12 月至 2018 年 3 月期间，被告人陶某、吴某某通过上述方式敲诈勒索近人民币 4 万元; 2018 年 4 月至案发，该恶势力团伙通过上述方式敲诈勒索人民币 16 万余元。

南湖法院审理认为，被告人陶某等 3 人以非法占有为目的，利用互联网敲诈勒索他人财物，且数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪，法院根据被告人的认罪态度和犯罪情节等，依法作出判决。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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