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中国姑娘在印度培育数千网红 帮助农村主妇月入20万

2019-09-03 17:21 稿源：站长之家  0条评论
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直播 女主播 网红 vlog KOL

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息:作为一个人口大国，印度正在成为企业开拓的另一个新欣市场。据浙视频报道，中国姑娘高晨就带着她的团队，在印度发掘培养印度小视频网红。

据高晨介绍，VMate是一个面向印度的短视频产品。简单来说就是“印度版快手”。常驻印度的高晨和她的团队在印度发掘和培养了超过 4000 位达人。他们来自不同的地方，有的是舞蛇的，有的是开摩托车的，有的是开突突车的，还有的是农村主妇。

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为了培养新网红、开拓新用户，他们的足迹遍布印度十多个城邦和无数村寨。在城市街头、田间河边、奶牛厂、纺织厂……高晨和同事们手把手教用户一整套技能，从穿着、题材、段子、表演到拍摄，甚至还要培训他们如何进行封面图选择、颜色搭配、配乐筛选等细节，让拍摄、观看小视频的娱乐形式在印度遍地开花。

高晨称，他们团队的工作就是通过数据分析用户喜欢的各种元素，然后帮助视频拍摄者获得更多的流量。在VMate平台上，女性获得了更多的尊重。农村主妇Komal Singh就是典型的代表，她通过拍视频已经成为一名拥有 150 万粉丝的网红，月收入高达 20 万卢比，比她丈夫高 20 倍。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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