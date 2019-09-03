扎心！特斯拉APP维护暂停服务 导致多名车主被锁在车外

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息:能够使用APP控制汽车锁虽然很方便，不过一旦出现问题也会带来麻烦。据TNW报道，今天有不少特斯车主经历了被锁在车外的情况，原因是app维护而暂停服务。



据称，有几个用户在推特倾诉他们的烦恼，其中一些人因无法使用该APP来解锁汽车已经注销了APP。比如推特用户@_karthik1107 发推称，自己被锁在门外。手机应用程序也没有响应。注销并重新登录后，却显示账户里没有车。

根据可以显示各种服务状态的网站Downdetector.com报道，特斯拉应用程序在美国东部时间凌晨 4 点 30 分左右首次无法提供服务。

当然除了特斯拉的应用程序可以帮助解锁汽车，用户还可以使用钥匙卡、钥匙扣等不需要连接到互联网解锁方式。但是如果你没有携带钥匙卡，并且已经退出了应用程序，那么只能等待。

值得一提的是，日前，特斯拉官方宣布，表示特斯拉移动端应用新增了一项功能，允许车主在请求维修的时候上传车辆故障照片并允许详细说明故障情况，目的是减少用户等待时间。