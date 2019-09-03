“扫一扫”分享到微信

见闻

扎心！特斯拉APP维护暂停服务 导致多名车主被锁在车外

2019-09-03 16:45 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

特斯拉4

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息:能够使用APP控制汽车锁虽然很方便，不过一旦出现问题也会带来麻烦。据TNW报道，今天有不少特斯车主经历了被锁在车外的情况，原因是app维护而暂停服务。

据称，有几个用户在推特倾诉他们的烦恼，其中一些人因无法使用该APP来解锁汽车已经注销了APP。比如推特用户@_karthik1107 发推称，自己被锁在门外。手机应用程序也没有响应。注销并重新登录后，却显示账户里没有车。

根据可以显示各种服务状态的网站Downdetector.com报道，特斯拉应用程序在美国东部时间凌晨 4 点 30 分左右首次无法提供服务。

当然除了特斯拉的应用程序可以帮助解锁汽车，用户还可以使用钥匙卡、钥匙扣等不需要连接到互联网解锁方式。但是如果你没有携带钥匙卡，并且已经退出了应用程序，那么只能等待。

值得一提的是，日前，特斯拉官方宣布，表示特斯拉移动端应用新增了一项功能，允许车主在请求维修的时候上传车辆故障照片并允许详细说明故障情况，目的是减少用户等待时间。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

VMate 短视频 网红

中国姑娘在印度培育数千网红 帮助农村主妇月入20万

· VMate 短视频 网红
5G手机 GalaxyA905G 三星5G手机

外媒：三星将于明日在韩国发布中端5G手机Galaxy A90 5G

· 5G手机 GalaxyA905G 三星5G手机
华为畅享10Plus 华为畅享10Plus配置 华为畅享10Plus发布会 华为畅享10Plus价格

华为何刚：畅享 9 Plus 中国区出货量突破 1000 万台，畅享 10 Plus 9 月 5 日正式发布

· 华为畅享10Plus 华为畅享10Plus配置 华为畅享10Plus发布会
加密货币 拳击 加密货币发行

菲律宾拳击冠军推出自己的加密货币“Pac”

· 加密货币 拳击 加密货币发行
微博 微博大V 算命大V 网络诈骗

算命大V团伙落网，100多人被抓 网友：我命由我不由大V

· 微博 微博大V 算命大V
机器人 钢管舞 人工智能

法国夜总会机器人跳钢管舞 网友：一看就不是啥正经机器人

· 机器人 钢管舞 人工智能
扫码乘车 手机支付 移动支付

男子乘公交不懂电子支付将手机投钱箱 网友：这才是真手机支付

· 扫码乘车 手机支付 移动支付
马化腾 王者荣耀 AI 人工智能

王者荣耀AI已经自学到职业水平 网友：要开启AI陪玩业务了吗？

· 马化腾 王者荣耀 AI
运营商 基站 网络

运营商装基站被投诉后再拆除 网友：业主喜提“零辐射”小区

· 运营商 基站 网络
蚂蚁森林 手机 支付宝 减肥

280斤小伙玩手机减肥110斤 秘诀竟是蚂蚁森林

· 蚂蚁森林 手机 支付宝
查看更多
﻿

编辑推荐

“职业索赔”团伙利用极限词敲诈400余电商店铺获刑

[见闻]· 09月03日

中国姑娘在印度培育数千网红 帮助农村主妇月入20万

[见闻]· 09月03日

外媒：三星将于明日发布中端5G手机Galaxy A90 5G

[见闻]· 09月03日

扎心！特斯拉APP维护暂停服务 导致多名车主被锁在车外

[见闻]· 09月03日

微信支付二维码被诉侵权 腾讯：二者支付逻辑不同

[产权]· 09月03日

光线传媒一月内抢注上千"哪吒"商标 律师：或被判违法

[产权]· 09月03日

华为回应“美司法部开展新调查”：自主研发产品不侵权

[见闻]· 09月03日

董明珠：格力的电饭煲吃不出高血糖 比日本的还要好

[见闻]· 09月03日