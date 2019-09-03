华为回应“美司法部开展新调查”：坚信自主研发的产品不侵权

站长之家(ChinaZ.com) 9月3日 消息：近日，有外媒报道称，美国司法部针对华为进行所谓窃取商业秘密刑事调查，有关该报道提及的Oliveira等事件和美国政府近期的调查行为。

对此，华为发布声明回应称，华为EnVizion360 全景摄像头并未使用Oliveira先生的设计方案，坚信自主研发的产品不侵权。华为的设计方案是不可伸缩、带两侧鱼眼镜头的全景摄像头，与Oliveira先生可伸缩的单侧镜头的非全景摄像头设计方案完全不同。

此外，华为还表示，华为的发展，得益于三十年的持续的研发投入和全球十八万员工的持续努力，得益于客户、供应商和合作伙伴对我们的信任和支持。世界上没有任何一家企业可以通过“偷窃”成为全球领先的高科技企业。

以下为华为声明全文：

2014 年 5 月 28 日，在葡萄牙公民Rui Pedro Oliveira主动要求下，华为美国子公司人员与其进行了一次短暂会晤，会上Oliveira先生主动推销其伸缩摄像头设计方案。华为并未使用Oliveira先生的设计方案。

2017 年，华为开始销售自主研发的EnVizion360 全景摄像头，而华为的研发团队从未接触过源于Oliveira先生的信息。华为的设计方案是不可伸缩、带两侧鱼眼镜头的全景摄像头，与Oliveira先生可伸缩的单侧镜头的非全景摄像头设计方案完全不同。

从 2018 年 4 月到 2019 年 3 月，Oliveira先生通过邮件声称华为公司的EnVizion360 摄像头侵犯其所持有的美国专利，并多次威胁如果华为不支付其高额费用，将通过媒体和政治途径给华为施加压力。

华为坚信自主研发的产品不侵权，并提供了详实的材料予以证明(文末附图以其外观设计专利为例和华为产品进行对比说明)，但Oliveira先生继续通过媒体扭曲事实、抹黑华为，甚至试图通过其政府高层给华为施压使华为屈服并支付其高额费用。

在不堪其扰的情况下，为维护华为的声誉及合法权益， 2019 年 3 月 26 日，华为先行向美国法院提出请求确认未使用Oliveira专利，这本是一个非常普通的民事诉讼程序，但Oliveira先生拒绝接受法庭传票的送达，拖延参与美国法庭程序。这种明显的利用当前的国际政治环境、通过媒体歪曲事实，进行投机的行为，不应被鼓励，更不应成为美国司法部刑事调查的事由。

一段时间以来，美国政府不仅动用其政治和外交影响力，游说各国政府禁止使用华为设备，更是动用其国家机器，滥用司法、行政权力，采用各种不正当手段骚扰、影响华为或合作伙伴的正常业务。包括：

1、通过执法机构威胁、恐吓、要挟、利诱、策反华为在职或离职员工为其工作;

2、以不正当的方式搜查、扣押、甚至拘捕华为员工或合作伙伴;

3、设置各种陷阱或圈套，冒充华为员工，创造案件，试图形成对华为不利的不实指控;

4、采取网络攻击的方式不正当的刺探华为的内部网络和信息系统;

5、通过FBI上门约谈的方式进行施压，要求华为员工作为内应配合获得华为信息;

6、动员和策划与华为有商业合作或有商业冲突的公司对华为进行不实指控或钓鱼;

7、搜集各类虚假的针对华为的负面报道，并以此为依据展开调查;

8、将历史上已经解决的民事案件，以技术秘密窃取等理由，进行选择性的刑事调查或起诉;

9、通过恐吓、拒发签证、扣货等方式，阻挠正常的商业活动和技术交流。

事实上，所有这些所谓的刑事案件，没有涉及任何一项核心技术，也没有足够的事实和证据支撑其指控。美国政府采取的这些恶劣行为的目的无非是希望将华为抹黑为通过盗窃他人商业秘密发展起来的公司，打击和限制华为的全球领先地位。我们对此坚决反对。

华为的发展，得益于三十年的持续的研发投入和全球十八万员工的持续努力，得益于客户、供应商和合作伙伴对我们的信任和支持。世界上没有任何一家企业可以通过“偷窃”成为全球领先的高科技企业。