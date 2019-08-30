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郭明錤：不能使用 Google 服务对华为影响有限

2019-08-30 16:44 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 8 月 30 日消息：郭明錤最新的研究报告指出，Google 宣布不让华为 Mate 30/30 Pro 授权使用 Google 服务主要影响非中国地区。

华为

预期未来其他华为新款手机无法取得 Google 官方应用程序与安全更新并将对非中国市场出货造成影响，因此将华为 2019 年手机出货量下修至 2.1–2.3 亿支 (vs. 先前预估的 2.6 亿支)，并预期 2020 年华为手机出货量约与 2019 年相似。

报告表示，华为手机的出货量在 2020 年较之前预期低，预期会采取两种策略。由于面对中国以外地区衰退风险，华为可能在非中国地区将旧型号手机降价，从而吸引用户购买。另外，由于旧型号手机已取得 Google 授权，所以仍可取得 Google 软件更新及 Android 升级，改善销售。

此外，华为会进一步提升中国市场的占有率，随着 5G 出现而带动换机需求，预计 2019 年华为在中国市场的占有率可达 35% 至 40%，而 2020 年更可提升至 45% 至 50%，抵销中国以外的市场下跌的影响。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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