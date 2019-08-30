乐清滴滴顺风车司机杀人案被告人被执行死刑

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日 消息:今日，温州法院发文称，温州市中级人民法院一审、浙江省高级人民法院二审的罪犯钟元故意杀人、抢劫、强奸一案，近日经最高人民法院依法核准死刑。温州市中级人民法院收到最高人民法院刑事裁定书后向钟元进行了宣告，并于 2019 年 8 月 30 日下午遵照最高人民法院院长签发的执行死刑命令， 对钟元执行了死刑。

最高人民法院复核认为， 罪犯钟元使用暴力劫取他人财物，其行为已构成抢劫罪；强行奸淫妇女，其行为已构成强奸罪；为灭口故意非法剥夺他人生命， 其行为又构成故意杀人罪，应依法予以并罚。钟元利用驾驶滴滴顺风车之机抢劫、奸淫女乘客并杀人灭口， 犯罪性质恶劣，情节、后果特别严重，社会危害极大，应依法严惩。第一审判决、第二审裁定认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。据此，最高人民法院核准浙江省高级人民法院维持第一审对罪犯钟元判处死刑的刑事裁定。

2018 年 8 月 24 日，被告人钟元在从事滴滴顺风车业务时，采取持刀威胁、胶带捆绑的方式，对乘客被害人赵某某实施了抢劫、强奸行为后杀人灭口。