“扫一扫”分享到微信

见闻

谷歌扩大安全奖励项，覆盖Play商店下载量超过1亿APP

2019-08-30 14:45 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

谷歌 (3)

站长之家(ChinaZ.com) 8月30日 消息:2017 年，谷歌启动了Play安全奖励项目(GPSRP )，以鼓励研究人员发现谷歌官方和第三方应用程序中存在的漏洞。现在，该奖励项目已经涵盖所有安装量超过 1 亿的安卓应用。

9to5google介绍，GPSRP 允许安全研究人员发现错误并直接向应用程序开发人员报告。一旦问题得到解决，谷歌将向发现者发放奖金，这个项目将帮助受欢迎安卓应用中存在的问题。截止目前，谷歌已经支付了26. 5 万美元的奖金。

最近，谷歌还扩大了奖励范围，将覆盖Play Store 中安装量超过 1 亿次的所有应用。该公司还鼓励程序开发人员启动自己的漏洞披露或bug奖励计划，直接与安全研究人员社区合作。

该项目还帮助谷歌创建自动检查，可用于扫描Play Store中的所有应用程序，寻找相似的漏洞。这一项目已经帮助 30 万开发人员修复了 100 多万个应用程序。

此外，谷歌日前还推出了一个开发者数据保护奖励项目( Developer Data Protection Reward Program )，主要专注于数据滥用问题。它旨在识别和缓解安卓应用程序、OAuth项目和Chrome扩展中的问题。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

京东 京东物流 物流 快递

京东物流推出“千县万镇 24 小时达”计划 预计2020年实现

· 京东 京东物流 物流
阿里 阿里巴巴 双马对话 马云

阿里巴巴发布“马云对话马斯克”马云观点汇总

· 阿里 阿里巴巴 双马对话
苹果广告 AirPods AirPods充电盒

爱了！苹果最新AirPods广告的充电盒竟然这么萌

· 苹果广告 AirPods AirPods充电盒
支付宝 北京公交 刷码乘车 二维码 乘车码

支付宝：9月1日起北京公交将开启刷码乘车 绑定支付宝可收能量

· 支付宝 北京公交 刷码乘车
马化腾 王者荣耀 AI 人工智能

王者荣耀AI已经自学到职业水平 网友：要开启AI陪玩业务了吗？

· 马化腾 王者荣耀 AI
运营商 基站 网络

运营商装基站被投诉后再拆除 网友：业主喜提“零辐射”小区

· 运营商 基站 网络
蚂蚁森林 手机 支付宝 减肥

280斤小伙玩手机减肥110斤 秘诀竟是蚂蚁森林

· 蚂蚁森林 手机 支付宝
贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林 全球网友喊话贝索斯去救火

全球网友喊话贝索斯去救火：你是首富，还以亚马逊命名公司

· 贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林
主播 直播 网络直播

00后做直播40天挣2万：称重要的是认同感不是钱

· 主播 直播 网络直播
网络遗产 社交账号 微信 蚂蚁花呗

死后如何处理社交账号？专家：QQ、微信属用户隐私不能继承

· 网络遗产 社交账号 微信
查看更多
﻿

编辑推荐

马云：现在农村姑娘陪嫁是一家淘宝店

[见闻]· 08月30日

买哪个？三星Note 10+速度测试击败iPhone XS Max

[见闻]· 08月30日

乐清滴滴顺风车司机杀人案被告人被执行死刑

[见闻]· 08月30日

聚划算“官宣”99划算节玩法，活动日瓜分五亿现金

[要闻]· 08月30日

啥情况？谷歌图片悄悄移除“精确尺寸”搜索过滤器

[见闻]· 08月30日

真手机支付！男子乘公交不懂电子支付将手机投钱箱

[趣咖]· 08月30日

2018年中国AI芯片市场规模达80.8亿元 同比增长50.2%

[见闻]· 08月30日

谷歌扩大安全奖励项，覆盖Play商店下载量超过1亿APP

[见闻]· 08月30日