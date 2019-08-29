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人民网游戏适龄提示平台公布第二批产品 34款游戏参与

2019-08-29 22:19 稿源：站长之家  0条评论
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ps4，主机，玩游戏，手柄

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:今日，人民网“游戏适龄提示”平台公布了第二批 34 款参与适龄提示的游戏产品。至此，已有共计 55 款产品标记了相对应的适龄提示级别。

本次参与的游戏产品有：腾讯游戏《天天爱消除》《一起来捉妖》《圣斗士星矢(腾讯)》《欢乐斗地主》，网易游戏《绘真·妙笔千山》《花语月》，盛趣游戏《流浪者小岛》《学园偶像祭2-课题大作战》《神域召唤》《决战玛法》《瑰雪黑阳》《命运歌姬》《超级地城之光》《光明勇士》《热血传说》《传世挂机》《血族》《神无月》《辐射：避难所单机版》《辐射：避难所Online》《龙之谷手游》《传奇世界手游》《传奇世界3D》《热血传奇手机版》，游族网络《少年三国志》《权力的游戏 凛冬将至》，中手游《凡人飞仙传H5》《封龙战纪》《雷霆霸业》《新仙剑奇侠传》，蓝港互动《蜀山战纪之剑侠传奇》，叠纸网络《奇迹暖暖》《闪耀暖暖》，漫游谷《全民主公》。

7 月 26 日，人民网“游戏适龄提示”平台正式上线。“游戏适龄提示”，是建议游戏公司根据游戏产品的内容、类型、系统情况等，对游戏所适宜的玩家年龄进行提醒，使未成年人及其监护人能较为清楚地了解该款游戏产品是否适合使用，助力指导未成年人及其监护人正确选择适合的游戏产品。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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