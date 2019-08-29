乐视网：2019上半年亏损100.46亿元 同比亏损幅度扩大810.08%

站长之家(ChinaZ.com) 8月29日 消息:今日，乐视网发布了 2019 年中期业绩报告，报告显示， 2019 上半年，乐视网营收2. 54 亿元，同比下降74.75%，归属于上市公司股东的净亏损为100. 46 亿元，同比亏损幅度扩大810.08%。

报告称，自2019年5月15日，公司发布《关于重大诉讼进展及重大风险提示的公告》以来，“公司违规对乐视体育担保案”已经有乐视体育18方投资人对公司提起仲裁，其中8起仲裁案已经出具仲裁结果，其他10起仲裁案仍在审理过程中。已经出具结果的8起仲裁均为公司败诉，公司在充分评估未决仲裁结果，及未来潜在被诉的可能性后，基于审慎性考虑，计提乐视体育、乐视云案件负债约98亿余元。

此外，乐视方面还在报告中表示，截止本报告披露日，乐视体育已有 18 方投资人对上市公司提起仲裁，其中 8 起仲裁案已经出具仲裁结果，均为败诉， 涉及金额约26. 75 亿元;其他 10 起仲裁案仍在审理过程中，涉及金额约12. 13 亿元。公司基于目前仲裁结果，对剩余部分违 规担保案件仲裁结果进行合理估计，确认约44. 28 亿元预计负债。导致公司 2019 年上半年亏损额约100. 46 亿元。同时，上市公 司对乐融致新股权投资按权益法核算确认的投资损失0. 911 亿元。

乐视称，如果上市公司后期因上述案件被强制性执行，可能面临因巨 额债务无法偿还直接影响公司经营稳定性及可持续性问题。公司管理层密切关注事项进展，并依法保留向相关责任方、非上市公司相关方继续追索、起诉的权利。