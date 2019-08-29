“扫一扫”分享到微信

见闻

Redmi Note8 Pro 正式发布：首发 6400 万红米四摄小金刚，1399 元起

2019-08-29 16:03 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 29 日消息：在今天下午正在举行的 Redmi 新品发布会上，Redmi Note 8 和 Redmi Note 8 Pro 正式亮相。

39.jpg

图片来自 Redmi

官方强调，Redmi Note 8 Pro 绝不止是 Redmi Note 8 的高配版，而是同一个系列，不同的定位，对标友商 3000 元旗舰。小米号称不是普通的升级，而是不顾一切的重新设计。

38.jpg

图片来自 Redmi

据官方介绍，Redmi Note 8 Pro 采用了 3D 四曲面玻璃机身，绝佳的温润手感，拥有 6.53」大视野全面屏，德国莱茵 TÜV 护眼认证，采用 COF 旗舰封装工艺，超窄下巴。带来色彩立体主义美学，贝母白/冰翡翠/电光灰，三色可选。主要配置方面，红米 Note 8 Pro 首发联发科 Helio G90T 芯片，同时首发 6400 万AI 四摄，电池容量为 4500mAh。

40.jpg

图片来自 Redmi

价格方面，Redmi Note 8 Pro 6GB+ 64GB 版本售价 1399 元，6GB+ 128GB 版本售从 1599 元，8GB+ 128GB 版本售价 1799 元。

37.jpg

图片来自 Redmi

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

RedmiNote8 红米Note8配置 红米Note8价格 RedmiNote8发布会

999 元起！红米四摄小金刚 Redmi Note8 正式发布

· RedmiNote8 红米Note8配置 红米Note8价格
程维 滴滴出行

如何成为一家伟大的公司？程维：简单地说就是多投一点

· 程维 滴滴出行
RedmiNote8Pro发布会 RedmiNote8Pro配置 红米发布会 RedmiNote8Pro相机

红米发布会 Redmi Note 8 Pro 搭载 6400 万旗舰相机：采用 1/1.7 英寸大底

· RedmiNote8Pro发布会 RedmiNote8Pro配置 红米发布会
显示密码 Chrome Edge

微软为Edge和谷歌Chrome开发“显示密码”按钮有了新进展

· 显示密码 Chrome Edge
运营商 基站 网络

运营商装基站被投诉后再拆除 网友：业主喜提“零辐射”小区

· 运营商 基站 网络
蚂蚁森林 手机 支付宝 减肥

280斤小伙玩手机减肥110斤 秘诀竟是蚂蚁森林

· 蚂蚁森林 手机 支付宝
贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林 全球网友喊话贝索斯去救火

全球网友喊话贝索斯去救火：你是首富，还以亚马逊命名公司

· 贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林
主播 直播 网络直播

00后做直播40天挣2万：称重要的是认同感不是钱

· 主播 直播 网络直播
网络遗产 社交账号 微信 蚂蚁花呗

死后如何处理社交账号？专家：QQ、微信属用户隐私不能继承

· 网络遗产 社交账号 微信
吃鸡游戏 绝地求生

沉迷“吃鸡游戏” 两男子线下偷鸡没吃就被抓

· 吃鸡游戏 绝地求生
查看更多
﻿

编辑推荐

999 元起！红米四摄小金刚 Redmi Note8 正式发布

[见闻]· 08月29日

第六批进口游戏版号下发 腾讯、网易、B站等过审

[见闻]· 08月29日

哈啰出行亮相世界人工智能大会 发布哈啰大脑2.0

[动态]· 08月29日

滴滴出行CEO程维：将加速推动滴滴自动驾驶测试

[见闻]· 08月29日

巨量引擎：今日头条用户最喜欢动漫 浏览总时长达85亿分钟

[数说]· 08月29日

市场研究：到2023年，全球区块链收入将达100亿美元

[见闻]· 08月29日

交通运输部回应ETC卡被盗刷：应及时关闭“双免”功能

[见闻]· 08月29日

8万所学校今起可支付宝交学费 学生：差评可退款吗？

[见闻]· 08月29日