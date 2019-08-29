Redmi Note8 Pro 正式发布：首发 6400 万红米四摄小金刚，1399 元起

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 29 日消息：在今天下午正在举行的 Redmi 新品发布会上，Redmi Note 8 和 Redmi Note 8 Pro 正式亮相。

图片来自 Redmi

官方强调，Redmi Note 8 Pro 绝不止是 Redmi Note 8 的高配版，而是同一个系列，不同的定位，对标友商 3000 元旗舰。小米号称不是普通的升级，而是不顾一切的重新设计。

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据官方介绍，Redmi Note 8 Pro 采用了 3D 四曲面玻璃机身，绝佳的温润手感，拥有 6.53」大视野全面屏，德国莱茵 TÜV 护眼认证，采用 COF 旗舰封装工艺，超窄下巴。带来色彩立体主义美学，贝母白/冰翡翠/电光灰，三色可选。主要配置方面，红米 Note 8 Pro 首发联发科 Helio G90T 芯片，同时首发 6400 万AI 四摄，电池容量为 4500mAh。

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价格方面，Redmi Note 8 Pro 6GB+ 64GB 版本售价 1399 元，6GB+ 128GB 版本售从 1599 元，8GB+ 128GB 版本售价 1799 元。

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