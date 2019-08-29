红米新品发布会 Redmi Note 8 配置公布：搭载骁龙 665 标配 18W 快充

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 29 日消息：今天下午小米在小米科技园举行发布会，正式发布「Redmi Note 8/Redmi Note 8 Pro」系列新机，目前 Redmi Note 8 已经正式亮相。

图片来自 Redmi

据官方介绍，主要配置方面，Redmi Note 8 搭载骁龙 665 处理器，第三代 AIE 引擎，配备了 4000mAh 大电量，标配 18W 快充，支持 Type-C、红外遥控、3.5mm 耳机孔。采用 1217 超线性扬声器，隐藏技能声波除尘，0.4mm 最大振幅，自动清灰专利设计，甚至还能吹灭蜡烛。

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拍照方面，Redmi Note 8 搭载了 4800 万超清主摄，超高解析力让照片细节纤毫毕现，防畸变超广角镜头，轻松记录更多画面，还有 2cm 超微距拍照+景深镜头解锁新玩法。前置 1300 万美颜相机，专业人像自拍更真更美。

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外观方面，Redmi Note 8 提供皓月白、梦幻蓝、曜石黑三种配色，采用 6.3 英寸水滴全面屏，1080P 分辨率，屏占比达到了 90%，通过莱茵低蓝光认证，还有两个巧妙的细节：「眼影光」渐隐设计、更小更隐形的指纹（面积比上一代缩小 30%）。

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