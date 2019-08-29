“扫一扫”分享到微信

见闻

红米新品发布会 Redmi Note 8 配置公布：搭载骁龙 665 标配 18W 快充

2019-08-29 15:04 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 8 月 29 日消息：今天下午小米在小米科技园举行发布会，正式发布「Redmi Note 8/Redmi Note 8 Pro」系列新机，目前 Redmi Note 8 已经正式亮相。

21.jpg

图片来自 Redmi

据官方介绍，主要配置方面，Redmi Note 8 搭载骁龙 665 处理器，第三代 AIE 引擎，配备了 4000mAh 大电量，标配 18W 快充，支持 Type-C、红外遥控、3.5mm 耳机孔。采用 1217 超线性扬声器，隐藏技能声波除尘，0.4mm 最大振幅，自动清灰专利设计，甚至还能吹灭蜡烛。

22.jpg

图片来自 Redmi

拍照方面，Redmi Note 8 搭载了 4800 万超清主摄，超高解析力让照片细节纤毫毕现，防畸变超广角镜头，轻松记录更多画面，还有 2cm 超微距拍照+景深镜头解锁新玩法。前置 1300 万美颜相机，专业人像自拍更真更美。

18.「#Redmi Note 8# 水滴全面屏，梦幻渐变色设计」.jpg

图片来自 Redmi

外观方面，Redmi Note 8 提供皓月白、梦幻蓝、曜石黑三种配色，采用 6.3 英寸水滴全面屏，1080P 分辨率，屏占比达到了 90%，通过莱茵低蓝光认证，还有两个巧妙的细节：「眼影光」渐隐设计、更小更隐形的指纹（面积比上一代缩小 30%）。

19.jpg

图片来自 Redmi

20.jpg

图片来自 Redmi

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

宝可梦大师 PokemonMasters

《宝可梦大师》提前一天发布 需求量太大导致服务器崩溃

· 宝可梦大师 PokemonMasters
RedmiNote8 RedmiNote8发布会 RedmiNote8配置 RedmiNote8Pro

红米新品发布会 Redmi Note 8 的 4800 万四摄技术详细介绍

· RedmiNote8 RedmiNote8发布会 RedmiNote8配置
红米Note8 RedminNote8 红米Note8发布会

Redmi Note 8 发布会正式亮相：6.3 英寸水滴全面屏屏占比达 90%

· 红米Note8 RedminNote8 红米Note8发布会
区块链 区块链市场 区块链收入

市场研究：到2023年，全球区块链收入将达100亿美元

· 区块链 区块链市场 区块链收入
运营商 基站 网络

运营商装基站被投诉后再拆除 网友：业主喜提“零辐射”小区

· 运营商 基站 网络
蚂蚁森林 手机 支付宝 减肥

280斤小伙玩手机减肥110斤 秘诀竟是蚂蚁森林

· 蚂蚁森林 手机 支付宝
贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林 全球网友喊话贝索斯去救火

全球网友喊话贝索斯去救火：你是首富，还以亚马逊命名公司

· 贝索斯 亚马逊 亚马逊雨林
主播 直播 网络直播

00后做直播40天挣2万：称重要的是认同感不是钱

· 主播 直播 网络直播
网络遗产 社交账号 微信 蚂蚁花呗

死后如何处理社交账号？专家：QQ、微信属用户隐私不能继承

· 网络遗产 社交账号 微信
吃鸡游戏 绝地求生

沉迷“吃鸡游戏” 两男子线下偷鸡没吃就被抓

· 吃鸡游戏 绝地求生
摩根大通 人工智能 AI文案

AI文案写作点击率比人类高一倍！网友：小编哭晕在厕所

· 摩根大通 人工智能 AI文案
查看更多
﻿

编辑推荐

第六批进口游戏版号下发 腾讯、网易、B站等过审

[见闻]· 08月29日

哈啰出行亮相世界人工智能大会 发布哈啰大脑2.0

[动态]· 08月29日

滴滴出行CEO程维：将加速推动滴滴自动驾驶测试

[见闻]· 08月29日

巨量引擎：今日头条用户最喜欢动漫 浏览总时长达85亿分钟

[数说]· 08月29日

市场研究：到2023年，全球区块链收入将达100亿美元

[见闻]· 08月29日

交通运输部回应ETC卡被盗刷：应及时关闭“双免”功能

[见闻]· 08月29日

8万所学校今起可支付宝交学费 学生：差评可退款吗？

[见闻]· 08月29日

“双马对话”马斯克谈火星：生命就是能够跨越不同的行星

[见闻]· 08月29日